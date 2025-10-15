周杰倫鄰居涉跨國詐騙！和平大苑店面業者反映曝

據查，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8間公司的辦公室都登記在台北市大安區的「和平大苑」，相關企業法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士。和平大苑為知名藝人周杰倫住處。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國財政部指控「太子控股集團」（Prince Holding Group）為跨國犯罪組織，並對當中146個實體和個人目標實施制裁；制裁名單包含9家在台灣登記的公司，當中8間公司辦公室登記於台北市大安區的「和平大苑」，該地也是天王周杰倫住處。記者今（15日）實地採訪，大樓低調未受訪，承租該物件店面的業者表示，多少還是會擔心帶來負面影響。

根據公布的制裁名單中，有3人為台灣人，分別為HUANG, Chieh、SHIH, Ting-yu和WANG, Michelle Reishane，皆為女性。還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣有限公司，以及台灣太子不動產投資有限公司（Taiwan Real Estate Investment）。

據查，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8間公司的辦公室都登記在台北市大安區的「和平大苑」，相關企業法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士。

記者今實地走訪和平大苑，大樓低調不願受訪；探詢承租和平大苑店面的店家，業者陳先生指出，才承租此地店面不到一年，由於該地段精華，店租也較為高昂，後續還要看案件如何發展；他也坦言，還是多少會擔心這類負面事件帶來負面影響。

