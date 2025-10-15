還在加班賣命？靠這4種「懶人副業」能月賺超過6萬元

《富比士》報導整理，4種「懶人系」副業，就有機會每月替你帶來超過2000美元的收入。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕當你聽到「斜槓」、「副業」，大多會聯想到「拚、衝、努力加班」這些詞。但有些最會賺的副業，其實並不是用更多時間換取金錢，而是打造一個「你不工作也會自己賺錢的資產」，與其拚命，不如聰明布局。《富比士》（Forbes）指出以下4種「懶人系」副業，就有機會每月替你帶來超過2000美元的收入（約新台幣6.1萬元）。

1.創造「無限販售」的數位產品

想像你只做一次產品，卻能賣數百、數千份？這就是數位商品的威力。你不必開線上課程，重點是「用一個簡單產品解決某個小痛點」，像是履歷模板、數位手帳、預算表、社群圖片素材等等。根據《Business Insider》的案例，不少創作者靠銷售PDF、模板、小工具月入數千美元。只要設計好產品、上架到平台，後面就是「睡覺也能成交」。

2.利基型（Niche）聯盟行銷部落格

你無需成為知名部落客也能透過此賺大錢，秘訣在於找到利基市場。與其開大範圍旅遊網站，不如寫「最適合商務旅客的隨身登機箱推薦」。只要寫幾篇高品質的評測文與指南，就能吸引精準受眾，透過聯盟連結賺佣金。一旦文章排進Google搜尋結果，就能長期產生被動收入。雖然累積流量需要時間，但獲利潛力巨大。

3.出租你沒在用的資產

這是最「懶」的賺錢方式之一，因為你只是把原本就有、但沒在用的東西出租。Airbnb出租閒置房間只是其中一種，現在幾乎任何資產都能變現。你的車停在車庫？放到汽車租賃平台上出租就能賺錢。而閒置的儲藏室或車庫，可以在相關平台出租做倉儲空間。甚至像高階相機、腳踏車這種設備，也能按天租出去。若你同時把多項資產上架出租，被動收入很快就能突破2000美元。

4.自動化一個匿名的YouTube頻道

不必當網紅、不用露臉也能靠YouTube賺錢。現在很多訂閱數超高的頻道，創作者從頭到尾都沒出現過。這種模式被稱為「無臉YouTube頻道」或「YouTube自動化」，因為重點是「可規模化內容」，不是個人魅力。像Bright Side頻道就從來不出現主持人，卻有4400多萬訂閱，用的就是動畫、圖像與旁白。另有大量播放雨聲、冥想音樂、背景音效的頻道，每支影片都能累積驚人觀看次數。

雖然前期需要建立好影片製作與排程流程，但只要累積足夠影片庫，廣告收益就能長期被動進帳。收入雖會依主題而變化，但若你選的是高價值利基領域，每月高收入非常常見。

報導總結，累積財富不一定等於犧牲所有自由時間。把重點放在「效率」與「可複製的系統」，才能打造真正支持財務目標的收入來源，而不是把人累壞的辛苦工。別再一味拼命，是時候開始打造會自動賺錢的系統。

