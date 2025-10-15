今年婚育宅招租 分布在五都

高雄市社宅「明仁･好室」外觀照。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕面對居住負擔不斷加重、少子化等國安議題，行政院力推「婚育宅專案」，希望透過租金補貼、長年期社宅租約，作為育兒家庭的後盾。根據國家住都中心最新發布資訊，今年中央婚育宅招租成果預計可達1022戶，除台中市外，包括台北市的63戶、新北市的490戶、桃園市的66戶、台南市的121戶，以及高雄市的282戶。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅從找地興建、公辦都更的生產階段，已經準備跨進供給數量逐漸整備完成的新階段，而數量充足之後，對於住宅政策以及社會福利的推動將產生更強大的籌碼與力量，也有助於社區安定、人口平衡及社會發展，甚至對租賃市場、建築投資、都市活化有示範性的領頭效果。

請繼續往下閱讀...

行政院9月發布婚育宅專案後，規劃由中央興建的社宅，至少要保留2成戶數給新婚家庭及育有6歲以下的家庭優先入住，其中育兒家庭的社宅租期最長可達12年，且10月起，既有社宅租戶中，若符合育兒家庭條件，申請續約時，租期總計最長可達12年。

房產業者指出，現行中央社宅招租身分配比已有所改變，高達4成留給優先戶，包括經濟或社會弱勢戶、婚育宅、軍警消、睦鄰戶等，另外6成則是一般戶。

中央社宅招租配比 優先戶4成

至於，中央社宅租金收取設定，第一級的低收入、中低收入戶，則是市場租金行情打3至4折，第二級、也就是每人每月平均所得低於最低生活費1.5倍，租金為市場行情打6至7折、另軍警消也算是第二級，第三級、每人每月平均所得最低生活費在1.5倍，且不超過3.5倍，租金則是市場行情打8折。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策可以給予新婚 生育家庭幫忙，降低負擔，但小孩從小到大責任很多，負擔也不少，要刺激生育不如也看看移民政策。

隨著社宅供給量大增，以及租屋補貼常態化，「租得到」、「住得起」的理想漸可實現，但馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，社宅選址若集中在都會區，帶來的負面效果可能會加劇都市化現象；倘若社宅選址能位於交通便捷的蛋白區，不僅能減緩都會中心承載壓力，也能藉此提升蛋白區人口與平衡區域發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法