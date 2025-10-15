美國早讓荷蘭「動手」！安世半導體遭「凍結」法庭文件曝光

中國聞泰科技子公司安世半導體遭荷蘭政府「凍結」並接管，引發市場輿論高度關注。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，中國聞泰科技子公司安世半導體遭荷蘭政府「凍結」並接管，引發市場輿論高度關注。根據英國《金融時報》和美國《彭博》分析指出，此事件背後可能存在來自美國的政治壓力與威脅。

根據荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業法庭近期披露的文件顯示，今年6月，美國政府曾告知荷蘭外交部，將調整出口管制「實體清單」，並明確指出，被列入清單的企業若控股超過50%的子公司，也將受到限制。

同時，法庭文件揭示，美國官員向荷蘭明確表態，若安世半導體希望從美國新修訂「實體清單」中獲得豁免，其中國籍執行長張學政「必須被替換」。

《彭博》認為，美方的威脅直接引發了圍繞安世半導體的一系列連鎖事件。《金融時報》則指出，美國商務部上月的新規進一步擴大了對「實體清單」企業及其子公司的限制。

而《華爾街日報》報導，一份會議錄音顯示，聞泰科技高管曾直言，荷蘭政府以美國新規為借口，實則意在奪取控制權，稱「荷蘭經濟事務部顯然是跟在美國政府身後的一隻溫順綿羊」。

對此，荷蘭經濟事務部發言人否認美國介入，表示荷蘭對安世半導體的決策與美方無關，行動時機「純屬巧合」。荷蘭負責外貿的國務秘書弗里斯亦在歐盟貿易部長會議上重申，他們對安世半導體接管決策完全是「自主決定」。

