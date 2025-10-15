36歲人妻等房價跌、朋友卻直接買房！5年後差距讓人好心碎

日本房價持續攀升，不少日本民眾直呼：「根本買不起！」日本公寓示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本房價持續攀升！根據日本房地產資訊機構「SUUMO研究中心」最新調查指出，2024年在首都圈購買新建大樓的平均價格已達6629萬日圓（約新台幣1366萬元），若僅看東京23區，平均更飆升至8440萬日圓（約新台幣1740萬元），讓不少日本民眾直呼：「根本買不起！」日本一名36歲婦人田中優美（化名）就深有同感，因為自己的朋友在5年前買房後賺翻了，反倒自己當年沒有買，如今卻越來越買不起。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，優美最近與久違未見的好友真紀見面，真紀是她的大學同學，兩人都在20多歲中期結婚、生下2個孩子，生活階段相似，因此偶爾會見面聊聊婚姻與育兒。

但在見面後，優美忍不住抱著頭嘆氣：「怎麼都覺得心煩。」讓她煩躁的原因，正是人生中最大的消費之一：買房。

真紀在2020年東京奧運前夕，於神奈川縣購入一間新蓋好、靠近車站的家庭用公寓，當時價格約4800萬日圓（約新台幣989萬元）。而如今同條件房價已漲到6000萬日圓以上（約新台幣1237萬元）。

真紀告訴優美：「要是一直想著『什麼時候買最划算』，就永遠下不了決心，乾脆直接買了！」優美說，雖然真紀還在繳房貸，但至少「買在低點」，反觀自己和丈夫還在租屋過日，「想到我們每月繳的房租什麼都留不下，真的很不甘心。」

為何當年沒有買房？優美回憶，5年前的收入和存款都不多，而且房價還在漲，加上許多人預測東京奧運結束後，房價可能會回跌，因此夫妻倆決定「再觀望一下」、「多存一點再說」。但沒想到，之後迎來了突如其來的新冠疫情。

雖然那段期間也有人趁機購屋，但優美夫婦當時根本沒有那種餘裕。等到生活逐漸回歸正常，房價卻一路飆升。結果，優美夫婦的謹慎行事，反而成了錯誤決策。優美無奈地說：「真的沒想到，等來的不是機會，而是更高的價格。」

眼看價格已居高不下，究竟該現在出手，還是再等等？優美夫婦間始終無法達成共識。優美無奈表示：「真紀那間房現在漲價了，如果她賣掉，等於這幾年都是住免費的；我們卻一直繳著什麼都留不下的房租，真的好不甘心。」

不過報導提醒，雖然「租不如買」的心情可以理解，但貿然入手高價房恐導致生活壓力過大，且房價走勢難以預測，買房前應重新檢視地點與坪數，或考慮中古屋選項，別因焦慮而做出錯誤決定。認為買房沒有絕對的「正確答案」，但無論景氣如何，「理性評估未來、計算自身能力」或許才是唯一不變的原則。

