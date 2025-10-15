標價這符號代表將下架！內行曝Costco「10個」最鮮為人知祕密

美國知名美食網站《Delish》報導，10個最鮮為人知的Costco祕密。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，已拓展至14個國家、超過900家分店，在全球累積許多會員。不過，即使是資深的Costco粉絲，也不一定知道所有內幕，美國知名美食網站《Delish》報導，10個最鮮為人知的Costco祕密，來源包括Costco的前員工Caroline Truman，以及生活書籍《The Joy of Costco:A Treasure Hunt from A to Z》作者夫妻David Schwartz和Susan Schwartz所透露的秘密。

1.Costco庫存會依地區而異

該作者夫妻走訪了美國各地及其他13個國家超過200家Costco，他們發現，每家倉儲店約有40％的商品是當地或區域採購。例如，阿拉斯加店有馴鹿香腸、南韓首爾店美食廣場賣西瓜汁、紐奧良賣罐裝麵糊、夏威夷有花圈，以及中國賣去皮青蛙。

2.郵票要漲價前，快去Costco囤。

Susan表示「如果郵票要漲價，第一件事就是跑，不要走，去Costco把郵票買起來。」因為Costco會維持庫存中永久郵票（Forever Stamps）的原價，短期內CP值高。

3.注意價牌上的米字號「＊」號

如果你看到價格標上有米字號（＊），這代表該商品將被下架，Susan證實這點。但光看米字號你無法判斷是永久停售還是暫時下架。David說，Costco店內商品數量多，都是高度篩選的。如果要引進新品，就得下架舊品。員工通常能告訴你該商品是否還會回來。如果是永久停賣，但你真的很喜歡，Susan建議向店長反映。如果提出要求的人夠多，該商品可能會重新回到輪替名單中。

4.Costco輪胎為何更耐用

你可以在Costco用折扣價買輪胎，而且Costco會用氮氣充氣。David表示，這能更長時間維持正確胎壓，減少耗損、提高油耗效率，等於幫你省油錢。

5.Costco退貨政策超寬鬆

前員工Truman曾在Costco工作7年，主要在退貨部門，也待過美食區。她說Costco的退貨政策「非常慷慨」。Costco知道顧客買的比退的多，員工也能查到長達10年的購物紀錄。她曾批准一些驚人退貨案，包括一名婦人帶回一座使用8年的馬桶，因為丈夫過世，那是「他最喜歡的馬桶」，她看了太傷心；還有人退冷凍鍋貼，理由是忘了冷藏。

6.Costco提供30天價差退費

Truman說，如果你買了某樣東西，下次逛Costco時發現降價，可以去會員服務台申請補差價。Costco提供30天內價格調整。不必帶收據，也不用帶商品，店員可查你的購物紀錄。

7.看得出來商品會不會再降價

談到降價，Truman透露幾個小訣竅。（美元）標價以.99或.00結尾的是原價，如果是.97或.98，代表已降價。你可以看價格標右下角的小字，了解調整價格日期。如果已經過幾週，而且庫存不少，就有可能再降。她曾看過衣服降到2.98美元。

8.美食區餐點每天現做

Truman也在美食區工作過，她說很多人不知道，食物每天現做。「早班人員會做幾百份三明治和雞捲，當天賣完。」

9.熱狗配料全球不同

在美國，你的熱狗可能只配番茄醬、黃芥末醬或醬菜。但各國配料大不同，法國用第戎芥末與美乃滋、冰島加炸洋蔥、墨西哥則是醃辣椒。

10.熱狗價格不受通膨影響

即使物價上漲，Costco熱狗依然不漲價。熱狗加汽水從1985年至今都維持1.50美元。去年春天，Costco財務長Gary Millerchip公開否認漲價傳聞，表示「1.50美元的熱狗價格是安全的」。Costco共同創辦人兼前執行長Jim Sinegal以前曾威脅任何提出漲價的人，如今看來現任管理層仍非常認真遵守。

