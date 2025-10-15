「臺灣週」登場！彭金隆：展現推動亞資中心決心

金管會主委彭金隆指出，「臺灣週」將展現臺灣對推動資產管理中心的決心。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「2025臺灣週登場」！金管會從10月15日至23日舉行「臺灣週」，今天是啟動記者會，由金管會主委彭金隆親自出席主持啟動儀式。彭金隆強調，台灣週將展現台灣對於推動資產管理中心的決心，歡迎全球投資人參與台灣盛事，並與台灣共創未來。

金管會於10月15日至23日舉行「臺灣週」。金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，特舉辦啟動記者會，由彭金隆親自出席主持啟動儀式，為首次舉辦臺灣週活動揭開序幕。

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，金管會結合證券期貨周邊單位人力與資源投入，費時半年籌備，透過為期兩週的活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，並透過互動形式深化政策理解與落實，推動資產管理商品創新、普惠金融與ESG 永續發展，深入連結各項與「亞洲資產管理中心」攸關之行動方案。

活動首日（15日）舉辦「臺灣週開幕式」，邀請國際資產管理機構領袖與產業巨擘發表專題演講，與專家學者座談交流，聚焦臺灣資本市場的獨特優勢，並探討企業如何善用資本市場佈局，為全週系列活動重要亮點，續由ESG、公司治理、ETF、新創事業及引導資金公共建設等主題接棒，匯集專家、業者及政府部門代表於一堂，共同探討國際趨勢、臺灣發展成果及未來。

根據統計，預估將有超過2萬4千人次參加活動，將有34個法人機構 140位外籍人士參與，國別包括日本、韓國、新加坡、香港、美國、印尼、印度、越南及柬埔寨等9國。

金管會表示，將臺灣打造成亞洲資產管理中心，是行政院經發會重要的計畫之一，國內擁有豐沛的民間資金，以及具國際競爭力的產業，這些都是躋身國際邁向未來的重要基礎，藉由臺灣週，將向全球的投資人展示臺灣的經濟實力。金管會指出，「臺灣週」將展現臺灣對推動資產管理中心的決心，在此誠摯歡迎全球投資人參與臺灣盛事，並與臺灣共創未來。

