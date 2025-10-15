廣越董座：Q4營收維持高檔 將創同期最強表現

吳朝筆觀察，明年在持續成長的訂單支撐之下，營收可望維持雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕羽絨服代工廠廣越（4438）董事長吳朝筆連兩日出席台北紡織展，談到第四季營運時，他預告10月至12月均維持高檔表現，營收將創歷年同期新高，產能持續滿載的約旦廠是最強貢獻動能，營收與獲利皆同步回升，預期全年每股盈餘（EPS）順利轉虧為盈。

吳朝筆說，約旦廠目前接單狀況穩定，受惠美國對中國紡織品課徵新關稅後，帶動品牌客戶轉單，「客人都優先在約旦下單」。今年約旦產能占整體約17%，預估明年將突破兩成，且該廠產能今年已增加五成，明年還要再擴三成，公司整體營收結構將因此更為分散，有助抵銷關稅壓力。

展望明年，吳朝筆觀察在持續成長的訂單支撐之下，營收可望維持雙位數成長，客戶需求「穩定向上」，中國與越南市場同步增溫，其中中國羽絨服訂單年增約六成，反映當地消費力道增溫。針對匯率變化，新台幣兌美元回貶至30.5元後，公司第三季已不再出現匯損，若未來進一步貶至31.5元，「明年會更好」。

至於關稅成本分攤，吳朝筆提到，7、8月後出貨的訂單已與品牌商談妥分攤機制，「春夏裝的分攤比例較低，秋冬訂單都談好了」，Patagonia與Nike等主要客戶將於明年春季開始調漲售價，反映成本變動；今年秋冬商品因定價在前，不受影響。

吳朝筆強調，整體產業仍受地緣與氣候因素挑戰，但廣越因區域布局完整、品牌訂單穩定，預期明年營收續揚、獲利動能延續。

