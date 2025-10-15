77歲糖鐵傳奇再啟程 346蒸汽五分車24日回歸

346蒸汽五分車修復成功重回軌道。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕高齡77歲全臺唯一有固定行駛班次的人氣糖鐵「346蒸汽五分車」在進廠維修1年多後，將於24日重回溪湖糖廠載客奔馳。台糖為慶祝這輛國寶級機車頭重磅回歸，124日起在溪湖糖廠鐵道文化園區推出為期3天的「台糖80‧346再出發」，為明年台糖80歲首獻暖壽，也為臺灣鐵道再締新猷。

台糖15日於溪湖糖廠舉辦「台糖80‧346再出發」活動宣傳記者會，1948年出自比利時的「346蒸汽五分車」在台糖副總經理蕭基淵的見證下，吐著白煙緩緩向前行駛，宣告「346蒸汽五分車」披著阿公級的勳章，沒有時光穿越，只有榮光延續，在幾近修復零件停產下，台糖完成不可能的任務讓346安全上軌，若不是有老技師按古圖逐步拼裝，去年7月28日停駛可能即停役。

台糖表示，「346蒸汽五分車」將於10月24日上午9點復駛首航，台糖特別開放60組「346重啟糖鐵深度雙人體驗」名額，參與的民眾不僅可以搭乘首航列車，還能獲得以346蒸汽五分車燃燒後煤灰所製成的造型盆器，結合多肉植物創作專屬鐵道小物，此外更能獨家收藏346蒸氣五車分紀念保溫瓶及紀念車票各1份。

台糖說明，346蒸汽五分車復駛紀念車票是由日本鐵道迷小宮和貴先生復刻早時糖鐵營業線車票形式，以鉛字活版印刷技術經過4次手工印刷程序而成，在臺灣已不復見，極具收藏價值。除了「346重啟糖鐵深度體驗」的參與者可以獲得外，10月24日、25日每班次（上午11時及下午2時）前100名單筆購入2張車票（需含1張全票）者，也可獲贈紀念車票1張，數量有限，鐵道迷千萬不能錯過。

10月24日至26日「台糖80‧346再出發」系列活動將於溪湖糖廠盛大展開，活動內容除了346蒸汽五分車復駛外，還有融合糖鐵歷史與表演藝術的「蒸汽火車沉浸式音樂劇」、適合親子同樂及音樂演出的「草原派對」、讓小朋友模擬販售糖品的「小小糖鋪長體驗站」，匯聚地方美食、糖業特色及文創商品的「湖糖大道市集」，五分車車站並有展示346蒸汽五分車修復照片及相關文物，超過10萬零件組裝成的國寶機車頭，超高難度重回五分車軌，為台糖即將迎接成立80周年首掀高潮。

