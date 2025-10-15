黃仁勳員工被囚738天獲釋！輝達股票漲爆了 網笑：強制存股

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」13日釋放2年前劫持的最後一批倖存以色列人質，其中包括32歲的輝達員工歐爾（Avinatan Or）。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」13日釋放2年前劫持的最後一批倖存以色列人質，其中包括32歲的輝達（NVIDIA）員工歐爾（Avinatan Or）。對此，歐爾的同事戈登伯格（Eddie Goldenberg）也在臉書發文打趣：「希望你有個好藉口說明為什麼738天沒來上班。」另外，他也有好事要分享給歐爾：「我有個不錯的消息要跟你說，是關於這兩年來你的股票發生了什麼事。」

歐爾2022年加入輝達工作，2023年10月7日，他和28歲女友阿加瑪尼（Noa Argamani）到雷姆基布茲參加雷姆音樂節，然而，當天哈馬斯從加薩走廊潛入以色列對參與音樂節的民眾進行攻擊，歐爾和阿加瑪尼都遭俘虜。不過，阿加瑪尼在今年6月被以軍營救時已經獲釋。事發當時，阿加瑪尼被劫持綁走時，歐爾向哈馬斯哀求的畫面在全球廣為流傳，令人心碎。

哈瑪斯釋放歐爾後，輝達執行長黃仁勳特別致信全球4萬名員工分享好消息，許多同仁紛紛表達祝賀。其中，在輝達擔任 AI 專業工程師的戈登伯格發文打趣：「歐爾，我希望你有個好藉口解釋為什麼已經738天沒來輝達上班了。」

他還寫道，這兩年裡，每週日早上，以色列人資主管都會向全體員工發郵件，計算你被囚禁的天數，並呼籲大家加入他在克里亞（以色列國防部所在地）門前舉行的守夜活動。黃仁勳每次季度內部會議都會提到你的名字，告訴所有4萬名員工，他們有一位同事被哈馬斯俘虜。

「你能回家真的太好了。」戈登伯格說，「聽說你的女友正在等你，你還有愛你的父母，並在一家關心員工的公司工作，而且我還有個不錯的消息要給你：這兩年來你的股票表現還不錯。」

據查，輝達股票在2023年10月時，每股在40美元左右波動，到今日已經漲到180美元以上，漲了超過4倍。同事的貼文曝光後，在台灣也引發討論，不少PTT股票版網友對此開玩笑表示：「各位知道發財秘訣了吧」、「一張不賣奇蹟自來」、「強迫蓋牌」、「物理性質的刪APP」、「沒被抓的話就賣光了」、「沒被抓去八成早就賣掉股票」、「活下來的禮物」、「強制存股」。

