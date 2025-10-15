解決花蓮災民交通問題，元大金捐助200台機車，左起為元大金行政長楊荊蓀、經濟部次長賴建信、行政院東辦執行長洪宗楷。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀災，元大金（2885）指出，了解災民急需交通工具恢復常軌，元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨共同捐助200台機車，交由經濟部與行政院東部聯合服務中心統籌分配予災區，透過實際行動協助災民重建。

受花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流影響，光復鄉周邊道路及房屋被泥沙淹沒，隨著災後清淤作業陸續完成，道路恢復暢通，元大金聯繫行政院東部聯合服務中心，了解災民急需購置交通工具，解決工作、就學及日常採買的交通需求，於是捐助實用性最高的機車，讓社會的愛心落到最需要的人手裡。

元大金行政長楊荊蓀表示，許多居民的交通工具被泥流沖毀，隨著道路清淤工程完成，交通逐步恢復後，居民仍無法順利重返工作崗位、上下學，元大金決定捐贈200台機車，直接解決災民迫切的交通問題，陪伴災民重啟正常生活。

