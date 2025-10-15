焦點股》金居：大股東賣壓解除 股價強彈

金居董事長李思賢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居（8358）大股東華榮（1608）上週申讓1950張金居，已在前兩天執行完畢，平均每股價格211.08元，處分利益約3.57億元，金居因大股東賣股加上台股震盪，前兩日累計跌幅達14.4%，在大股東賣壓解除後，今日金居擺脫頹勢，隨著大盤強彈，早盤大漲逾5%。

截至11:09分左右，金居股價上漲4.41%，暫報213元，成交量逾3.7萬張。

請繼續往下閱讀...

金居大股東華榮上週公告申讓1950張金居，以華榮持有7812張計算，申讓比重約25%，僅花兩天就執行完畢，昨日外資進場抄底，大買4026張，金居今日股價止跌反彈，金居今年本業轉佳，因AI伺服器採用高階銅箔，帶動高階銅箔出貨增加，並推升獲利明顯成長，9月合併營收6.71億元，月增1.4%、年增15.3%，自結單月每股稅後盈餘0.42元，年增高達90.9%。金居累積今年前9月合併營收57.1億元，年增11.6%。

金居強調未來重心將會以HVLP系列銅箔為主，目前HVLP3應用在AI伺服器，隨著大客戶新平台推出，產品出現轉換，HVLP4將成為明年成長主力，成為主流規格，目前也在積極開發HVLP5，預估明年下半年推出；去年特殊銅箔產品占整體營收比重已達50%，今年第一季已拉高至70%，預計2027年將達到100%。

