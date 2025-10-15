美中貿易戰升溫 北京賭川普股市情結為致命弱點

《華爾街日報》報導，北京正以強硬策略應對美中貿易戰，知情人士透露，習近平自信川普最終會因股市壓力而讓步。 （美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中貿易戰再度升溫，北京此次下重手，賭注美國總統川普對股市的執著將成為美國的致命弱點。根據《華爾街日報》14日報導，接近北京決策圈的人士透露，中國領導人習近平認為，美國經濟無法承受與世界第二大經濟體的長期貿易衝突，並相信股市動盪最終會迫使川普在月底峰會上尋求談判。

北京本週持續強硬，13日制裁南韓韓華海洋（Hanwha Ocean）美國子公司，導致美國市場14日劇烈震盪。上週，北京對消費性電子與科技產業至關重要的稀土礦物實施全面出口限制。川普隨後威脅自11月1日起對中國商品加徵額外100%關稅。

雙方言詞日趨強硬。中國商務部14日指責美國在關稅威脅上「雙重標準」，並誓言中國將在貿易爭端中「奉陪到底」。川普則在其「真實社群」（Truth Social）平台上表示，由於中國拒絕購買美國黃豆，美國正考慮「中止」與中國在食用油及其他「貿易元素」上的業務往來。

報導指出，股市一直是積極行使行政權的川普少數的制約因素之一。他經常將市場表現視為其經濟治理的即時晴雨表，在社群媒體上吹捧市場創下歷史新高。反之，當市場因其激進的貿易政策而動搖時，他傾向於退縮或提出新協議的前景。

儘管川普盛讚美國經濟的強勁，中國官員卻認為美國經濟存在弱點，會在貿易戰中惡化。許多經濟學家認為，在招聘放緩、製造業萎縮和物價上漲的情況下，美國無法再承受與中國的另一場重大貿易戰。中國正是尋求利用這種經濟脆弱性。

習近平自信川普會讓步 月底川習會成觀察焦點

川普14日在白宮向記者發表講話時，對美中貿易爭端展現了他一貫的個人親和力與公開對抗的混合風格。他稱習近平為朋友，但也承認「有時他會變得暴躁」，並表示雙方「有很多拳來腳往」。

接近北京決策過程的人士表示，習近平的強硬策略基於一個信念：川普最終會讓步並妥協，而非動用華盛頓的巨大籌碼。這種信心源於今年5月達成的美中貿易休戰協議，當時川普在稀土磁鐵問題上做出讓步。

外界目光現已轉向本月底川普與習近平在南韓舉行的亞太領袖會議期間的預期峰會。布魯金斯學會（Brookings Institution）中國中心主任哈斯（Ryan Hass）認為，這次會議本身就是訊息，但不會有重大突破。

