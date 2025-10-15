自由電子報
LG電子印度公司上市首日股價飆漲逾50％ 市值超越母公司

2025/10/15 11:38

LG電子印度子公司週二（14日）正式掛牌上市，交易首日股價狂飆53％。（示意圖，歐新社）LG電子印度子公司週二（14日）正式掛牌上市，交易首日股價狂飆53％。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓家電大廠LG電子（LG Electronics）印度子公司LG Electronics India週二（14日）正式掛牌上市，交易首日股價狂飆53％，市值突破130億美元（約新台幣3981億元），超越南韓母公司。

綜合媒體報導，LG Electronics India 14日以1710.1印度盧比（約新台幣590元）開出，盤中一度大漲53%，最高觸及1749盧比（約新台幣604元），遠高於發行價格1140盧比（約新台幣393元）。

LG Electronics India股價的飆漲，也帶動公司市值攀抵約130億美元，遠高於一開始設定的目標87.3億美元（約新台幣2673億元），也超越南韓母公司市值約90億美元（約新台幣2756億元）。

報導指出，LG Electronics India此次IPO定價在每股1080盧比至1140盧比（約新台幣373至393元）區間的高端，籌資總額達1160億盧比（約新台幣400.3億元），最終超額認購超過54倍。據交易所數據顯示，總申購金額約達4.4 兆盧比（約新台幣1.52兆元），為自2008年信實電力（Reliance Power）以來，印度最受追捧的大型IPO。

LG Electronics India 14日股價收在1682.8盧比，漲幅47.61%。

印度證券交易委員會 （SEBI） 註冊的獨立股票研究分析師 Himanshu Dugar 表示，LG 電子印度公司是上市家電企業中產品種類最齊全的公司，在大多數產品類別中都很受歡迎。

