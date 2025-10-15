中國網紅吃免費愛心餐「0元遊香港」！惹怒全網

中國一名網紅近日在抖音上發布「0元遊香港，一天不花一分錢」的影片，引發網友群起撻伐。（圖擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名網紅近日在抖音上發布「0元遊香港，一天不花一分錢」的影片，引發網友群起撻伐。影片中，他教觀眾如何在香港「白嫖式」生存，甚至將慈善機構提供的免費餐食納入「窮遊攻略」，被批評「毫無道德底線」。

綜合媒體報導，香港物價高昂，越來越多中國遊客選擇以「窮遊」方式省錢。這名抖音網紅拍攝名為「香港便民福利」的影片，詳細介紹如何「零成本」玩遍香港，從港鐵站免費飲水機喝水，到利用商場插座充電，連夏天洗澡都靠公共浴室解決。

影片中，他還示範夜宿 24 小時麥當勞，稱那是「最佳庇護所」，甚至帶著摺疊椅在公園、海邊隨地坐，還誇口「不花一毛錢也能開心玩香港」。

而最引發眾怒的舉動，是他推薦遊客可以前往為弱勢族群提供餐點的慈善餐廳去「添福飯」，這是因為香港有些餐廳，會把賣剩下的飯菜，分給有需要的人，這名抖音網紅在影片中，就自帶了空的便當盒去拿福飯，並形容「飯菜豐盛、魚肉俱全」，還提醒粉絲「記得自備餐具、零成本解決一餐」。

影片曝光後，網友怒轟此舉「沒人性、沒良心」，批評他把社會救助當成娛樂題材：「派飯是給有需要的人，不是你這種自稱窮遊的人！」、「太誇張了，搶弱勢的資源還能拍成攻略？」

在輿論壓力下，該網紅出面回應，表示拍影片的初衷是想展示香港的便民設施，但「在領取福飯部分確實欠缺考慮」。他承認，福飯是給社會上真正需要的人，強調「錯就要認」，並希望能傳遞社會的溫暖。

不過，許多網友並不買帳，認為他「先蹭流量再道歉」只是公關操作，事件持續在網路上延燒。

