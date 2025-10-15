Q1全國6個里僅老人居住破千宅 淡海新市鎮、高雄富人里都在內

淡水崁頂里正處於淡海新市鎮範圍內。（記者徐義平攝）

〔〔記者徐義平／台北報導〕第一季全國僅老人居住宅數高達85.02萬宅，創統計新高，不過，進一步觀察各縣市第四級行政區，也就是村里的僅老人居住宅數，第一季全國有6個里僅老人居住宅數突破1千宅，主要分布在新北市、高雄市，且均為戶數前五多的里，甚至多數里位於重劃區新推建案較多的範圍內。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第一季僅老人居住宅數突破1千宅的里，包括新北市淡水區崁頂里、大庄里，林口區湖南里、南勢里以及高雄市鼓山區龍水里、左營區新上里等。馨傳產智庫執行長何世昌表示，老人宅數量多的里大多為人口大里，人口基數大，老人宅數自然較多。如新北市人口數最多的前三大里，依序為南勢里、崁頂里、湖南里，而龍水、新上里分別為高雄人口第二、第四大里。

若進一步對照3月上述6個里的戶數統計，其中僅老人居住宅數占比最高的里則是淡水區大庄里、逾13%，再來則是高雄左營新上里、占比逾9%，至於，新北市淡水崁頂里、林口湖南里以及高雄鼓山龍水里的占比均為7%起跳，僅新北市林口南勢里約6.64%。

僅老人居住破千宅 分布新北、高雄

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，人口多的行政區相對高齡者數量也會較多，而淡水可能與之前退休宅的購屋行為有關，較有能力的能夠再添購或者換屋到電梯大樓裡面，享受較好的住宅品質。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，僅老人居住宅數多的里主要集中在南、北兩地的新興重劃區，如淡水崁頂就位於淡海新市鎮，而大庄則位於沙崙，林口的湖南市新市鎮的核心，包括新北影視城、林口國中、世大運選手村、林口國民運動公園、工一工業區都在其中，而南勢里則為高速公路以北、近期以機捷A9站、林口三井outlet為商業發展核心的區域，高雄鼓山的龍水里更包含美術館特區。整體來說，新興重劃區不但是年輕首購族的最愛，也是年長退休族群尋找生活機能完整、交通條件便利、醫療資源充足、社區規劃完善的換屋首選區域。

