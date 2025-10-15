跳槽越多、薪水卻越低！日媒曝 : 上班族「做1事」 等同職涯自殺

日本上班族一旦辭職，就很難找到理想的工作，這影響了換職或辭職意願。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管日本因嚴重的少子及高齡化，導致勞動力嚴重短缺，許多企業正在徵才，但日本職場的雇用制度卻被揭露有深層問題。日媒報導，一旦上班族離開原有的職場，之後想重返同等職位或待遇，就會變得極為困難，因此讓人不敢隨便離職。

日媒指出，在檢視日本上班族跳槽次數與當年度收入之間的關係，居然顯示日本上班族跳槽越頻繁，年收入往往越低的現象，這與歐美「越轉職越升級」的趨勢形成鮮明對比。

根據日本「Recruit Works研究所」最新國際比較調查，日本勞動者在離職後能「再找到理想工作」的比例僅28.2%，遠低於德國（77.9%）、英國（73.3%）與美國（68.8%）。這意味著，對多數日本人而言，「辭職」等同於自我職涯的切斷點。

這種現象根源於日本獨特的「三位一體雇用文化」，包含無限定性（工作時間與地點由公司全權決定）、標準勞動者制度（終身正社員）與男性中心主義（長工時與忠誠度掛勾）。

日媒指出，日本的職場體制，大學畢業生在畢業後必須轉為正式員工，被視為唯一正途。倘若一開始未能進入或中途脫離，又或者未達到「三位一體」標準的人，日後將很難重返正式員工的職場。

調查也顯示，日本勞工對「自我學習」與「職涯自我決定」的意識明顯落後。過去一年內進行自我進修的人僅48%，遠低於歐美各國八至九成的水準；能清楚理解「下一階段職涯所需技能」的人僅32%。這代表日本勞動者高度依賴企業提供訓練，而非主動掌控自身成長路徑。

此外，女性的薪資中位數更僅為男性的65.5%，在日本、德國、法國、英國、美國及中國、瑞典等受調查的7國中「差距最大」，顯示制度性不平等依然根深蒂固。日本學者指出，這樣的企業依附性，使得日本成為一個「低流動、高穩定、低自主」的職場社會，

最關鍵的矛盾在於，日本企業口頭上提倡「員工應該自主規劃職涯」，但實際上卻仍緊握對職種、地點與工時的絕對支配權。換言之，日本的職場文化仍是以「從屬」為中心的封閉系統。這對許多上班族來說，轉職不再是成長，而是一場風險賭注，一旦離開熟悉的公司，就可能永遠失去返回的門票。

