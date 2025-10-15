焦點股》瀚荃：AI營收貢獻擴大 帶量漲停

在資料中心電力建置的產業趨勢下，瀚荃今年上半年的AI相關產品業績較去年同期成長1倍。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接元件供應商瀚荃（8103）受惠於旗下伺服器、網通產品營收貢獻規模持續放大，9月營收創下近38個月以來新高，加上伺服器主板連接器出貨成長的趨勢明確，激勵市場買盤進駐，帶動今日盤中股價大漲、攻上漲停，截至上午9時55分緊鎖漲停價57.5元，成交量3052張、漲停委買張數約410張。

在資料中心電力建置的產業趨勢下，瀚荃今年上半年的AI相關產品業績較去年同期成長1倍，下半年進一步提升，管理層看好伺服器電源供應器（PSU）前景，也預估全年伺服器主板（Compute Tray）連接器營收可望倍數成長。

隨著「算力即電力」的產業發展趨勢確立，AI伺服器也將走向多圖形處理器（GPU）與中央處理器（CPU）的架構，瀚荃樂觀看待降壓、供電接口市場需求持續增加，從電源規格、建置密集度不斷升級的狀況來看，AI伺服器電力領域會是後續的公司核心業務。

瀚荃同步繼續優化中國與東協廠區產能結構，透過關閉中國華中安徽廠區，將東莞廠房整併，以提高AI相關零組件客戶需要點產能，新廠預計於2027年啟用。東協廠則具備人工成本低、就近供給越南客戶半成品等優勢，有利於因應客戶對非中國產能需求。

