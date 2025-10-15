全球最強護照！台灣最新名次出爐 「這國」慘創20年最糟

最新的亨利護照（Henley & Partners）指數中，台灣排名在第37名，台灣人可以免簽證前往136個目的地。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，在最新的亨利護照（Henley & Partners）指數中，美國排名經歷了歷史性轉變，失去長期以來全球領先地位，下滑至第12名，而另外根據這份榜單，台灣此次排行在第37位。

數據顯示，美國與馬來西亞和列支敦士登並列第12名，這是美國20年來，首次跌出前10名，美國公民可以免簽證前往180個目的地，但《CNN》指出，由於Henley & Partners將多個得分相同的國家計入排名，因此實際上有36個國家的排名高於美國。

請繼續往下閱讀...

根據最新世界最強護照排名，前3名皆為亞洲國家，分別為新加坡（193個國家）、韓國（190個國家）、日本（189個國家）。

台灣此次排名在第37名，台灣人可以免簽證前往136個目的地。

2014年，美國曾位居第1，今年7月，美國仍穩居前10名。至於名次下滑原因，《CNN》分析這歸因於一系列入境政策的改變。

今年4月，巴西因缺乏互惠而取消了對美國、加拿大和澳洲公民的免簽待遇，此外中國一直在推出更友善的政策，為包括德國和法國在內的數十個主要歐洲國家提供簽證豁免，但美國尚未獲得豁免。

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、緬甸（Myanmar）的入境政策變動，提升其他護照的排名，但進一步削弱了美國的排名。最新報告稱，最後一擊是索馬利亞（Somalia）啟用電子簽證系統、越南（Vietnam）新免簽名單排除美國，都讓美國護照在排名上再度失分。

Henley & Partners執行長凱林（Christian H. Kaelin）在聲明中表示：「過去10年美國護照實力的下降，不僅僅是排名的重新洗牌，更標誌著全球流動性和軟實力格局的根本性轉變。」

他表示，擁抱開放與合作的國家正在蓬勃發展，而那些固守舊習的國家則被甩在後面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法