科技巨頭積極投資OpenAI 謝金河點名他是「下一個世界的巨人」

繼輝達、甲骨文與高通後，Open AI週一再宣布將與半導體巨頭博通合作，引發外界高度關注。財信傳媒董事長謝金河更發文點名，「Open AI」的執行長奧特曼（見圖）是「下一個世界的巨人」。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕繼輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）與高通（Qualcomm）後，Open AI週一（13日）再宣布將與半導體巨頭博通（Broadcom）合作，引發外界高度關注。財信傳媒董事長謝金河更發文點名，「Open AI」的執行長奧特曼是「下一個世界的巨人」，並指下一個影響世界，會呼風喚雨的超級巨星一定是奧特曼。

謝金河在臉書以「未來世界最貴的投資一定是人！」為題發文指出，每年的這個時候，諾貝爾獎頒獎典禮都是世界的焦點，特別是諾貝爾和平獎得主不是川普，讓川普耿耿於懷。謝金河強調，「諾貝爾把他的財富捐款給基金會，獎勵對世界有貢獻的人，到今天全世界都知道他！」

謝金河表示，上個月，特斯拉為留住馬斯克，董事會給他一個300億美元的特別酬勞，條件是工作兩年，股票鎖五年，用將近台幣一兆元綁馬斯克。

謝金河分析，下一個世界的巨人已經呼之欲出！這個月，「Open AI」的執行長奧特曼（Sam Altman）絕對是那個天選之人，從黃仁勳投資「Open AI」1000億美元開始，下一個是AMD的蘇姿丰給予「Open AI」超低的認股權證，奧特曼可以用超低的0.01美元認購10%的AMD股份，AMD和「Open AI」綁定，股價應聲大漲！

謝金河提到，這兩天，AVGO（博通）也加入和「Open AI」的恊議合作，AVGO股價在消息揭露後大漲9.88%。不管是輝達，AMD，或是AVGO，合作的對象都是「Open AI」，而最關鍵的人物無疑是奧特曼！

謝金河指出，最近奧特曼也到訪台灣，他直撲台積電及鴻海，接著去南韓及日本，這趟亞洲行，和布局AI供應鏈有關。再往下看，下一個影響世界，會呼風喚雨的超級巨星已經誕生，那個人一定是奧特曼！

謝金河表示，這個讓輝達毫不猶豫投資1000億美元，讓蘇姿丰慷慨奉送10%股份的人，今年才40歲，他是1985年在聖路易出生的年輕人。在創立Open AI之前，他是Reddit短期CEO，後來是Y Combinator執行長，2015年Open AI誕生，Tesla、微軟、Amazon、Infosys都是股東。2023年奧特曼一度被公司掃地出門，一個禮拜後又被請回來。

謝金河直言，經過這一圈的合縱連橫，40歲的奧特曼無疑已站在最關鍵核心的位置，下一個是Open AI的股票上市。輝達投1000億美元，Open AI的獨角獸身價已經飊到5000億美元，一旦IPO，Open AI勢必從一兆美元起跳，會到哪裡？

謝金河在文末也提到，Atman掛名董事長的Oklo最近漲到雲霄，撐起核電股的未來！相關核電股也大幅上漲。眼前奧特曼一定是世界最尊貴的那個人！

