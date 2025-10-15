防AI泡沫 陸行之提3大泡沫檢查站

美國科技巨頭掀起新一波AI投資熱潮，其中以OpenAI的動作最為積極。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭掀起新一波AI投資熱潮，其中以OpenAI的動作最為積極。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）著實厲害，成功號召產業鏈龍頭共襄盛舉，但也提醒投資人，若要在這波浪潮中趨吉避凶，應提前從資金、需求與商業模式3方面檢視風險，才能避開泡沫。

陸行之今（15日）在臉書發文表示，OpenAI創辦人奧特曼著實厲害，佔著生成式AI發展的領先地位，僅8億周活耀用戶數（每天1億多的概念），拉著一群產業鏈龍頭共襄盛舉，搶著買單，假設未來10年擴廠計劃雖有延遲但逐步進行，產業鏈及投資人都皆大歡喜，但期間泡泡破了，肯定也會拖著大家一起下水。

陸行之認為，做為成功投資人，我們想的一定要比奧特曼做的早幾步，才能趨吉避凶哈，並提供3大泡泡檢查站，分別如下。

1. 缺錢泡泡檢查站。陸行之認為，要讓泡泡繼續吹下去，OpenAI未來5年要弄個 >20GW的AI算力數據中心，至少要個1兆美元（約新台幣30.71兆元），最近拿了輝達（Nvidia）的1000億美元（約新台幣3.07兆元），AMD分4-5年的1.6億股，一些投資公司的，至少還差個8000億美元（約新台幣24.56兆元），分4年，每年還要個2000億美元（約新台幣6.14兆元），500+億可能是銀行借貸，各家大型投資公司來個300-500億美元（約新台幣9213.6億元至1.54兆元），剩下的應該是由擔心OpenAI大到不能倒的供應商來分攤及軟體合作商及未來的付費訂閱客戶來承擔，如果每年拿不到2000億美元，擴廠計劃就會延遲，差太多，泡泡就會破。

2. 需求泡泡檢查站。陸行之指出，現在1億多日活躍用戶，會不會逐步拉高到5億、10億、15億、20億，活躍用戶中的月付費訂閱客戶是否也能逐步擴增到1、2、3、5到10億？還有谷歌的Gemini、 Anthropic的Claude、xAI Grok，其他開源模型會不會突然殺出一個killer app 來搶份額?

3. 商業模式泡泡檢查站。陸行之稱，OpenAI最新的devday宣布跟很多不同產業的公司合作來推廣新產品（繞過谷歌搜尋引擎，直接在ChatGPT使用各種應用軟件booking、Canva、 Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow來搜尋），加上未來的build- in廣告，這些都是資金流入的來源，目前看起來這方面正在如火如荼的進行中，這方面我們可以從OpenAI的合作廠商營收/獲利增長狀況來判斷。

