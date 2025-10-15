持股門檻變成新戰線 ! 中國設25％「魔鬼線」專家曝背後盤算

中國設下「25%魔鬼門檻」 凡美資控股即視為報復對象。（示意圖，法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國14日起對中國製造、擁有等船舶加收高額「港口服務費」，中國也對等反擊。媒體報導，由於美國製造的船隻非常少，中國特別設定了「25%」這個魔術數字，只要是美國直接、間接持股超過25%的船隻，就會被中國加收對等的「港口服務費」。

據報導，美國製造的船隻非常少，中國特別設定了25%的門檻，並非隨意設定，而是國際上常用的「控制權識別線」。只要美方的持股（直接＋間接）合計超過25%，就被視為「具有美國實質控制背景」，中國便將這些船隻列入對等徵收「港口服務費」的對象，也就是一種報復性措施。

請繼續往下閱讀...

專家指出，在外資審查（如美國CFIUS、中國外資管理條例）中，25%即被視為外國實質控制；在會計準則與公司法中，持股25%以上通常有權對公司重大決策施加影響；在制裁與關聯企業判定上，25%也是被列入同一「最終受益人」的標準。

據報導，中國對美國船舶收取「船舶特別港務費」，是按每淨噸400元人民幣（約新台幣1716元）收取特別港務費，此後逐年提升，至2028年將達每淨噸1120元人民幣（約新台幣4807元）。

規定美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶。而懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶從事國際海上運輸、靠泊中國港口，船方或其代理人應當繳納船舶特別港務費。

但也提到，若前述4項船舶是由中國建造，則免繳納費用，僅進入中國船廠修理的空載船舶，及其他經認定予以豁免的船舶也免予繳納。

不過，稍後中國再宣布，美國擁有的中國建造船舶可豁免港口費。消息一出，衝擊期貨市場船舶日租價格出現下修，在昨日下午近1點半時，海岬型船11月日租下跌2854美元（約新台幣8萬7439元）、跌幅10.69%。

據報導，近年中國以外的航運公司購買不少中國製船舶，目前正試圖盡量將這些船隻從美國航線撤出，以避免收費。新規定對中國航運公司最嚴格，他們無從避免繳費。業界指出，全球近半散裝船與貨櫃船都是中國建造，這場大戲一夕間大改變，但還是有近半船隻需要繳交港口費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法