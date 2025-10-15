黃金還在噴！又寫歷史新高原因曝光

週二（14日）黃金價格再登新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期聯準會（Fed）本月將降息，加上美中貿易緊張加劇，投資人轉向避險資產，週二（14日）黃金價格再登新高。

黃金現貨價上漲0.9%，報每盎司4145.85美元，盤中曾升至4179.48美元，刷新紀錄；12月交割黃金期貨上漲0.7%，報每盎司4163.40美元。

《路透》報導，今年迄今，金價已飆升約57%。金價上漲受多重因素驅動，包括地緣政治不確定性、美國降息預期、各國央行的強勁買盤以及黃金ETF的資金流入。

美國銀行和法國興業銀行的分析師目前預測，金價將在2026年升至每盎司5000美元。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美中貿易緊張局勢升溫、美國政府持續停擺，以及市場對Fed進一步放寬政策的預期，均支撐金價走高。

葛蘭特補充，美國總統川普威脅對中國商品徵收100%關稅、兩大經濟體互徵港口費，以及全球「去美元化」趨勢，可能推動金價在明年年中升至每盎司5000美元。

美國財長貝森特（Scott Bessent）週一表示，川普本月稍晚將在韓國與中國國家主席習近平會面。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在全美商業經濟協會（NABE）年會上說：「根據我們目前掌握的數據，可以公平地說，就業和通膨前景與我們4週前的9月會議相比，並未發生太大變化。」

