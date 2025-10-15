自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金還在噴！又寫歷史新高原因曝光

2025/10/15 08:55

週二（14日）黃金價格再登新高。（路透資料照）週二（14日）黃金價格再登新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期聯準會（Fed）本月將降息，加上美中貿易緊張加劇，投資人轉向避險資產，週二（14日）黃金價格再登新高。

黃金現貨價上漲0.9%，報每盎司4145.85美元，盤中曾升至4179.48美元，刷新紀錄；12月交割黃金期貨上漲0.7%，報每盎司4163.40美元。

《路透》報導，今年迄今，金價已飆升約57%。金價上漲受多重因素驅動，包括地緣政治不確定性、美國降息預期、各國央行的強勁買盤以及黃金ETF的資金流入。

美國銀行和法國興業銀行的分析師目前預測，金價將在2026年升至每盎司5000美元。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美中貿易緊張局勢升溫、美國政府持續停擺，以及市場對Fed進一步放寬政策的預期，均支撐金價走高。

葛蘭特補充，美國總統川普威脅對中國商品徵收100%關稅、兩大經濟體互徵港口費，以及全球「去美元化」趨勢，可能推動金價在明年年中升至每盎司5000美元。

美國財長貝森特（Scott Bessent）週一表示，川普本月稍晚將在韓國與中國國家主席習近平會面。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在全美商業經濟協會（NABE）年會上說：「根據我們目前掌握的數據，可以公平地說，就業和通膨前景與我們4週前的9月會議相比，並未發生太大變化。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財