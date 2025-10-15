稀土價格暴漲37％！新能源車成本要漲多少 中媒「這麼說」

稀土價格暴漲37%，正悄悄改寫新能源車的成本。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕正當電動車車主還在為充電費精打細算時，一個更隱密的成本殺手正在逼近，稀土價格暴漲37%，正悄悄改寫電動車成本。據報導，稀土價格已連續第5個季度上漲，原料波動正透過永磁馬達的電磁線圈，傳導至每位消費者的購車預算。

中媒指出，近日控制中國境內超過70%稀土供應的「雙寡頭」北方稀土與包鋼股份聯合漲價，未來每輛電動車可能漲價2000元人民幣（約新台幣近8600元），而技術突圍與供應鏈博弈，將會決定未來誰能在新能源賽道上存活。

請繼續往下閱讀...

中國商務部在本月9日連續發布6份公告，宣布對稀土物項、技術、設備實施出口管制。隔日，中國北方稀土同步調價，稀土精礦不含稅價格躍升至每噸2萬6205元人民幣（約新台幣11.2萬元），較上季漲幅高達37%。

分析師指出，這數字瞬間震動市場，因為過去5個季度，稀土價格漲幅始終穩定在個位數，但這次突然拉高，顯然不是市場自發行為，這將對產業定價權與供應鏈產生震盪。

專家表示，除了北方稀土調漲外，另一家主要從事礦產資源開發利用及鋼鐵產品的生產與銷售的包鋼股份也同步漲價，這絕非普通市場行為。因為作為控制中國國內70%稀土供應的「雙寡頭」，其精礦定價直接牽動整個產業鏈神經。

據報導，本次調價後，稀土精礦價格較上季大增7096元人民幣（約新台幣3.05萬元）/噸，而氧化鐠釹作為下游關鍵材料，已在3季先行上漲26%、至56.2萬元人民幣（約新台幣241萬元）/噸，形成原料端與精礦價格的螺旋式攀升。

分析師直言，這種定價權的集中度「令人咋舌」。 專家指出，新能源車的「稀土帳單」：從永磁電機到電池的成本拆解，而釹鐵硼永磁體正在悄悄改寫電動車的成本結構。

舉例來說，一台特斯拉Model Y需要消耗2.5kg鐠釹氧化物，這看似微不足道的灰色粉末，卻佔據高階車型馬達成本30%。而在混合動力車款，以豐田在世界上第一款大規模生產的油電混合車普銳斯（Toyota Prius），其鎳氫電池中的鑭系元素是關鍵催化劑，也同樣難以取代。

中國專家測算，本季精礦漲價將直接推高單車稀土材料成本約180-400元人民幣（約新台幣773-1719元），但加上層層的加工環節，終端售價可能上漲0.3%-0.8%。這意味著，在中國售價25萬元人民幣（約新台幣107萬元）的新能源車，將面臨750-2000元人民幣（約新台幣3224-8600元）的潛在漲價空間。

業界專家預警，若稀土價格持續高位，預計10-15萬元人民幣（約新台幣42.9-64.4萬元）價位的車型，可能被迫率先切換技術路線。中國新能源供應鏈負責人透露，正在重新評估2026款車型的電機選型方案，因為稀土每公斤漲價，都可能導致年銷20萬輛的汽車規模的利潤，吃掉數億人民幣。

分析師直言，對於利潤本微薄的經濟型電動車，這記成本重拳可能直接改寫產品規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法