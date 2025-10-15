火辣18禁！OpenAI奧特曼：ChatGPT將進軍色情領域

奧特曼透露， ChatGPT 將在 12 月推出僅限經過年齡驗證使用者使用的情色內容功能。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）週二（14日）在社群X平台上表示，OpenAI 將採用一項新的原則：「把成年使用者當作成年人看待」。作為這項政策的一部分，他透露 ChatGPT 將在 12 月推出僅限經過年齡驗證使用者使用的情色內容功能。

奧特曼指出，OpenAI 過去曾刻意讓 ChatGPT 的內容「相當受限」，以確保不會對心理健康造成負面影響，「如今我們已能減輕嚴重的心理健康風險，並擁有新工具，因此在多數情況下可安全地放寬限制。」

請繼續往下閱讀...

奧特曼過去對 AI 的情色用途一直持謹慎態度。他2個月前在接受記者採訪時曾提到，有些決策雖能「推升成長與收入」，但與 OpenAI 的價值觀不符。當記者要他舉例時，奧特曼回答說：「我們還沒有在 ChatGPT 裡放入性愛機器人化身（sex-bot avatar）。」

記者聽到奧特曼回應後笑說：「那應該會讓使用者待更久吧？」奧特曼則稱：「這顯然是會的。」

部分 OpenAI 的競爭對手已率先投入情色 AI 領域。今年 6 月，馬斯克的 xAI 推出名為「Ani」的動畫女孩虛擬夥伴，角色設定為穿著內衣的可互動 AI。據《商業內幕》（Business Insider）報導，有使用者表示自己「愛上了 Ani」。

xAI 的影片生成工具 Grok Imagine 也推出「火辣模式」（spicy mode），允許使用者脫掉照片中的人物的衣服。

雖然 ChatGPT 一向禁止與性相關的對話，但許多使用者仍常與聊天機器人討論愛情或浪漫話題。有些人甚至請 ChatGPT 代筆情書、撰寫訊息，或分析與伴侶之間的對話內容。

OpenAI今年 9 月發表了一份關於 ChatGPT 使用模式的研究，結果顯示，平台上約有 1.9% 的對話內容涉及「人際關係與個人情感反思」。

