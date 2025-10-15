美制裁柬埔寨跨國詐騙組織！台灣9家公司、3名台人也被制裁

美方破獲了柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holding Group）的全球性「殺豬盤」詐騙行動，該公司高峰時期每日收入高達3000萬美元。美元示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部查扣了由「太子控股集團」（Prince Holding Group）創辦人陳志所主導，涉及柬埔寨強迫勞動營的全球性「殺豬盤」詐騙行動所得的比特幣，總額高達150億美元，陳志更利用不法所得購買藝術品、名錶以及高價房地產。美國財政部也指控太子集團控股為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個實體和個人目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台灣登記的公司。

布魯克林聯邦檢察官週二（14日）對現年37歲的陳志（Chen Zhi）提出起訴。陳志在中國出生，移民後已放棄中國國籍，在柬埔寨建立起了「網路詐騙帝國」。他是「太子控股集團」的創辦人兼董事長，被控涉及過去10年間的電信詐欺、賄賂以及洗錢共謀罪。

檢方指出，陳志在柬埔寨指揮多處所謂的「手機農場」，強迫被人口販運的受害者從事所謂「殺豬盤」詐騙，要求他們透過網路建立虛假的戀愛關係、訴求金援或高報酬加密貨幣投資，誘使被害人「被養肥」後再榨乾錢財。

起訴書與沒收訴狀指稱，自2014年底起，陳志將名義上從事房地產、金融與消費服務、橫跨逾30國的太子集團，發展成亞洲最大犯罪組織之一。其收入來源包括性勒索（涉及勒索未成年人的情色影像）、洗錢、詐欺、貪腐、非法賭博，以及大規模的人口販運、酷刑與勒索等罪行，這些活動支撐了其在柬埔寨至少10個詐騙園區的運作。

根據法庭文件，該公司高峰時期每日收入高達3000萬美元。

檢方也申請沒收陳志的12萬7271枚比特幣，這原本存放於非託管型錢包內，目前已被美國政府接管，換算總額高達150億美元。陳志目前仍在逃，若遭定罪，最高恐面臨40年徒刑。

而美國財政部下屬的外國資產控制辦公室（OFAC），也在週二向太子集團跨國犯罪組織（Prince Group TCO）的146個相關目標實施制裁。指出該集團透過網路投資詐騙在全球行騙，受害者包括美國公民。

根據公布的制裁名單中，有3人為台灣人，分別為HUANG, Chieh、SHIH, Ting-yu和WANG, Michelle Reishane，皆為女性。還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣有限公司，以及台灣太子不動產投資有限公司（Taiwan Real Estate Investment）。

