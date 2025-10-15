嗆中國刻意不買美國黃豆 川普考慮停止食用油貿易

川普批評中國停止購買美國黃豆，藉此報復美國對中國徵收的關稅，對此川普威脅，美國將考慮停止和中國的食用油貿易。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國之間的貿易競爭再度升溫！美國總統川普批評中國停止購買美國黃豆，藉此報復美國對中國徵收的關稅，川普威脅，美國考慮停止和中國的食用油貿易。

綜合外媒報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，他認為中國刻意不購買美國黃豆，並使美國的黃豆農民陷入困境，川普強調「這是一種經濟上的敵對行為」。

川普表示，作為報復措施，他正在考慮終止與中國在食用油及其他貿易項目上的業務往來。並威脅：「我們完全可以自行生產食用油，沒有必要從中國購買。」

美國黃豆協會表示，中國過去一直都是美國黃豆的最大買家。不過中國與美國貿易戰今年越演越烈，中國自5月以來就沒有購買過美國黃豆。

由農民主導的無黨派監督組織「農場行動」（Farm Action）稱，黃豆是美國農產品第一大出口產品，其中超過一半被中國購買，2024年購買額達到126億美元。美國主要黃豆產區位於伊利諾州、愛荷華州、明尼蘇達州和印第安納州。

