中國官宣不再「大拆大建」 學者：債台高築沒錢支撐基礎建設

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國自然資源部日前印發「城市存量空間盤活優化規劃指南」指稱，中國城市發展已進入「存量時代」，今後將不再「大拆大建」，而是將存量空間盤活優化，並將此列為國土空間規劃的主要方向。分析人士指出，這意味著中國各級政府在歷經逾15年的「基建狂潮」後已經債台高築，已無力支撐大拆大建。

綜合《央視網》、《新浪財經》等中媒報導，中國自然資源部日前印發上述「指南」，要求各地「嚴控增量、盤活存量、優化結構、提高效率」，以整治低效用地、再開發舊城鎮與工業區、活化歷史街區等方式推動城市空間再生。分析人士認為，該「指南」反映中國各級政府在財政壓力下，已很難繼續透過舉債拉動基建的模式。

《大紀元時報》引述北京城市規劃學者張尊義指出，這個「指南」是對官方基建狂潮的停損聲明，當地方財政再也無能力支撐大拆大建，中央便用「盤活存量空間」來掩飾基建的萎縮，就像把失業稱作靈活就業一樣。他指出：「如今（中國）被迫收手，並非政策覺醒，而是資金斷流，沒錢了，一切歸零。這一停，恐怕連『一帶一路』也將放緩，只是（北京）口頭上不會承認。」

自2008年全球爆發金融危機後，中國國務院推出4兆元人民幣（約新台幣17.3兆元）刺激計劃以來，中國各地掀起基建狂潮，包括高鐵、高速公路、地鐵、機場、會展中心乃至仿古城鎮如雨後春筍般湧現，試圖拉動經濟成長，卻導致公共財政透支，也造就了一批中共權貴與富豪。

但隨著人口紅利減退、房市降溫、土地出讓收入驟減，支撐用基建拉抬成長模式的財政基礎開始鬆動。中國許多城市留下閒置機場和高鐵與地鐵車站、空置新區、以及人煙稀少仿古城鎮，導致這些城市的債務節節高升。

香港《南華早報》報導，中國高鐵網路總里程已達4.8萬公里，高居世界之冠，但僅2300公里（約5％）能獲利。而根據中國鐵路總公司財報，截至2024年底，其負債總額已達6.2兆元（新台幣26.7兆元）。此外，國際貨幣基金（IMF）估算，截至2025年，中國地方政府的顯性與隱性債務總額已逼近國內生產總值（GDP）的90％。

山東大學投資學者李洋指出，上述「指南」標誌著中國基建狂潮的終結，過去以「建橋通路」為政績的地方，如今面臨的是維修、償債、減負（減輕負擔）的現實；宏偉的高鐵站旁，是冷清的商圈與停滯的房價；人們都看到，所謂的建設背後是高漲不止的債務，與層出不窮的貪腐。

