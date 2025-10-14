美中貿易緊張升溫 美股開盤急挫

美中貿易緊張升溫，市場急挫。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美中貿易緊張再度升溫，美國與中國14日開始，對運輸節慶玩具到原油等一切貨物的海運公司，互徵額外的港口費，中國商務部表示，中國「立場是明確的、一貫的，打，奉陪到底，談，大門敞開」。

美股14日一開盤急挫，道瓊下跌逾560點，標普500、那斯達克分別跌1.3%、2%，費城半導體下挫2.4%，台積電ADR跌3.2%。

路透報導，今年初美國川普政府宣布，計畫對中國有關船舶徵收港口費，以削弱中國對全球航運業的影響力，並振興美國的造船業。

前總統拜登政府的一份301調查判定，中國以不公平的政策及作法，主導了全球航運、物流及造船業。該裁決為川普的相關處罰舖平道路。

中國上週五展開反擊，宣布在美國港口費生效同一天，也對美國有關船隻收取「特別港務費」。

中國商務部14日呼籲美國「糾正錯誤作法」，透過平等對話方式解決雙方關切問題，而中國的立場明確一貫，「打，奉陪到底，談，大門敞開」。

該單位宣佈，韓企韓華海洋株式會社在美國的5家子公司，因支持美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全與利益發展，將列入「反制清單」，並禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

韓華集團去年收購美國費城造船廠，為韓國業者首次收購美國船廠。今年8月，韓華宣布，將為該造船廠投資50億美元，作為「讓美國造船再次偉大」計畫的一環。

雅典Xclusive船舶經紀公司指出，「這種以牙還牙的對等行動，將兩大經濟體鎖進海運稅賦的惡性循環中，恐扭曲全球貨運流動」。

匯豐分析師指出，中國中遠海運與東方海外受創恐最大，預計明年美國相關費用總額達32億美元，其中，中遠可能支付15億至21億美元，而東方海外的損失可能達6.54億美元。

