美中開啟高風險懦夫博弈 市場震盪期取決這一日

〔編譯魏國金／台北報導〕美中近期緊張升溫使貿易休兵的局面岌岌可危，金融市場劇烈震盪。分析師指出，美中開啟了高風險的懦夫博弈（game of chicken），投資人應該為更多的貿易戰動盪做好準備。

美國總統川普上週五在中國擴大晶片出口管制後，宣佈11月1日起將對中國輸美產品課徵100%關稅，同時對所有關鍵軟體實施新管制，此舉引發數十億美元的股票與加密貨幣部位蒸發。

一個交易日之後，市場恢復平靜，歐美股反彈，前一天川普發文保證，無須擔憂中國。然而僅僅一天之後，市場恐慌再起，歐亞股14日下跌，美股也全線下挫，道瓊一開盤暴跌450點，標普500與那斯達克分別跌1.3%、1.8%。

Evercore ISI的政策分析師團隊說，整個夏天提振全球股市的美中貿易緩和局面似乎再度岌岌可危，上週五的市場大幅波動可能不是今年底前的最後一次震盪。

華爾街日報報導，Raymond James的華府政策分析師米爾斯（Ed Mills）表示，在達成貿易協議的過程中，預料美終將使用一個慣用工具來測試對方的底線：以升級求緩和（escalate to de-escalate）。

他說，「這是世界第一與第二大經濟體之間一場事關重大的懦夫博弈」。對於投資人，應該關注的是11月1日新期限，他說，「我們向來將貿易與關稅對抗形容為雲霄飛車，川普上週五為新一輪的較量拉開序幕」。

Capital.com高級市場分析師哈索恩（Daniela Sabin Hathorn）指出，市場先前的交易狀況似乎表明，得益於與歐盟、日本和韓國的貿易談判取得的進展，關稅風波已基本告一段落，但當此假設被打破，擁擠的多頭倉位爭相出逃。至少目前並非基本面的改變，未來的走勢將取決於川普的100%關稅威脅是繼續有效，還是被撤回。

