IMF首席經濟學家：AI投資熱潮恐導致泡沫破滅 但「這事」免驚

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家皮埃爾-奧利維爾·古林沙斯週二（14日）表示，美國人工智慧投資熱潮之後可能會出現類似網路泡沫破滅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家皮埃爾-奧利維爾·古林沙斯（ Pierre-Olivier Gourinchas）週二（14日）表示，美國人工智慧投資熱潮之後可能會出現類似網路泡沫破滅，但這不太可能成為重創美國或全球經濟的「系統性事件」。

古林查斯在接受路透採訪時表示，20世紀90年代末的網路股票泡沫與當前的人工智慧熱潮有很多相似之處，這兩個時代都將股票估值和資本收益財富推向了新的高度，刺激了消費，從而加劇了通膨壓力。

請繼續往下閱讀...

他說，那時，就像現在一樣，一項新的變革性技術的前景最終可能無法在短期內滿足市場預期，並引發股票估值暴跌。但就像1999年一樣，該產業的投資並非建立在槓桿之上，而是由資金雄厚的科技公司支撐。

古林查斯在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行年會開始時表示：「這不是通過債務融資的，這意味著如果市場出現調整，一些股東、一些股權持有者可能會蒙受損失」；「但它不一定會傳導至更廣泛的金融體系，也不會對銀行體系或更廣泛的金融體系造成損害」，他補充道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法