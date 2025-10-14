滙豐助遠東新世紀進軍馬來西亞永續金融領域

遠東新世紀旗下子公司FE Green PET 位於馬六甲亞羅牙也 Hicom Pegoh 工業園區的回收聚酯廠。（匯豐銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕香港上海滙豐銀行馬來西亞分行近期為遠東新世紀旗下全資子公司FE Green PET （M） Sdn Bhd提供馬幣1.5億元（約新台幣10.8億元）綠色暨永續連結貸款。此案是遠東新世紀首次在全球進軍綠色暨永續連結貸款，也是滙豐協助客戶在亞洲區域內結合金融創新與循環經濟的案例展現。

滙豐本次貸款給遠東新世紀的資金將用於馬六甲高科技回收聚酯廠建設與後續營運，規劃年產能達5萬公噸食品級回收聚酯（rPET）。初期資金將投入工業用地購置與回收產線設備採購，未來新廠將把當地消費後回收的寶特瓶與塑膠容器，轉化為高純度食品級rPET，供應國際知名飲料品牌，落實「瓶到瓶」循環經濟，進一步減少廢棄物並降低碳排放。

滙豐銀行表示，本次的綠色暨永續連結貸款架構，綠色貸款的資金將協助客戶海外子公司建廠；而永續連結貸款則以利率優惠鼓勵客戶集團的投資，並將再生能源使用比例與水資源循環率等永續績效指標納入架構，確保金融支持與環境效益相互強化。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，本案透過客戶集團台灣總部遠東新世紀、馬來西亞FE Green PET （M） Sdn Bhd、及其與台灣和馬來西亞滙豐團隊在永續專案上的合作，彰顯了匯豐運用國際網絡協助客戶掌握永續金融重要機會的能力。

遠東新世紀化纖總部總經理范欽智表示，馬六甲新廠的投產，將加速「瓶到瓶」循環體系的落實，不僅助力馬來西亞的綠色轉型與資源循環，也將進一步串聯區域與全球供應鏈，共同邁向低碳發展。

此案是遠東新世紀首度將綠色暨永續連結貸款架構應用於其海外子公司的永續發展，亦是滙豐協助客戶成就在亞洲區域內結合金融創新與循環經濟的典範案例展現。

