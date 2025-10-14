債券型ETF資金加速流入 整體規模2.8兆 創歷史新高

投信法人表示，2025年第四季至2026年底，美國聯準會可能有多達6碼的降息空間。圖為美國紐約市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信法人表示，2025年第四季至2026年底，美國聯準會可能有多達6碼的降息空間，其中，10月與12月各降息1碼的機率高，全年降息幅度可望達4至5碼；美國貨幣政策轉向，為債券市場注入強勁動能，尤其長天期公債因利率敏感度高，成為資金布局的焦點。

當前全球金融市場聚焦美國聯邦政府，有可能再度面臨關門風險疑慮，不過，真正牽動投資人情緒的，是聯準會即將啟動的降息週期。

其中，紐約聯邦儲備銀行行長近期指出，通膨壓力已逐步緩解，就業市場風險則相對升高。根據統計，8月PCE通膨年增率為2.7%，雖然服務業通膨仍具黏性，但與關稅相關的商品如家電、運動用品價格已出現下跌，顯示通膨正朝穩定方向發展。

永豐投信表示，這一趨勢進一步強化市場對降息的預期，資金也加速流入債券型ETF，推升整體規模突破2.8兆元，創下歷史新高。

其中，長天期美國公債ETF表現尤為亮眼，規模同步創高，反映投資人對長天期債券的偏好日益明確。由於長天期公債存續期間較長，對利率變動的敏感度高，在降息環境中具備更大的價格上漲潛力，成為投資的首選。

回顧歷史，美國政府關門雖可能短期影響市場情緒，但債市走勢，更受貨幣政策與景氣週期主導。以2018年12月為例，聯準會在政府關門前兩日完成升息循環最後一碼，顯示政策轉向才是影響債市的關鍵因素。因此，政府關門事件雖具話題性，但對債市的長期影響有限。

永豐投信建議，面對即將展開的降息週期，投資人不妨提前布局20年美公債ETF，掌握債券價格上漲契機，隨著市場資金持續湧入債券型ETF，為資產配置注入穩健成長動能。

