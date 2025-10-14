自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中小企業放款前8月達標率80.38％ 銀行局強調有信心

2025/10/14 20:10

銀行局表示，現在已經是第四季，距離目標還有時間及空間，一定會全力去達成。圖為銀行局副局長王允中。（記者王孟倫攝）銀行局表示，現在已經是第四季，距離目標還有時間及空間，一定會全力去達成。圖為銀行局副局長王允中。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會銀行局每年會設定中小企業放款目標，今年度設定為4600億元，若以目前進度來看，1~8月對中小企業放款3697.4億元，等於達成率為80.38%。金管會銀行局表示，現在已經是第四季，我們距離目標還有時間及空間，一定會全力去達成，今年全年有信心達標。

金管會今天（14日）日公布國銀對中小企業放款，若截至今年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣10兆7077億元，較上月底增加242億元，這也是2019年以來、７年來同期新低。

對此，銀行局副局長王允中說明，8月單月放款較低，總結原因包括：中小企業的周轉金償還部位較多、土建融完銷清償是放緩的原因等；王允中進一步分析，由於現在距離年底設定的4600億元目標，還有一些時間跟空間，銀行應該會盡力達成目標。

根據金管會統計，今年前8月對中小企業放款前５大新增放款，依序為「中信銀」599.18億元、「玉山銀」415.4億元、「北富銀」415.37億元、「台新銀」405.18億元及「永豐銀」300.68億元，全數都是民營銀行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財