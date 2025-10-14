自由電子報
川普讓步了？韓財長：美方不再堅持3500億美元全額直接投資

2025/10/14 20:20

南韓總統李在明於今年7月赴白宮與川普會面。（資料照，路透）南韓總統李在明於今年7月赴白宮與川普會面。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年7月，南韓曾承諾向美國投資3500億美元，以換取美國降低進口商品關稅，不過這也讓南韓叫苦喊「一年頂多只能拿出200億」。然而，14日南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲表示，美國不再堅持南韓必須以全額直接投資形式履行，這是一個「巨大的進展」。

《路透》報導，先前南韓與美方對投資方案的看法存在差異，南韓方面表示，投資大部分將以貸款和擔保形式進行，而美方則希望能以「一次性支付」的方式提供。這導致了韓美雙方的框架性協議至今仍舊無法白紙黑字定下來。

南韓官員指出，如此大規模的直接投資，將對國內外匯市場造成影響，警告說，隨之而來的美元需求將對韓元造成沉重壓力。南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲13日才在國會舉行的財委會審查會議上說「韓國一年可以使用的外匯儲備最多只有150億至200億美元。」

然而，具潤哲今（14日）在國會聽證會上表示「這3500億美元將不必全額以現金形式支付，這是重大進展」他補充說，雙方正就如何設立該方案進行工作層級的談判。

具潤哲本周預定至華盛頓出席一場多邊財長會議。具潤哲表示，他計劃與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會面，並直接向他說明南韓立場，「我打算告訴他，對美國來說，資金並不是重點，而是計劃需要盡快啟動。」

