還在當Costco盤子？出現「6種跡象」等於把會員費丟水裡

《GOBankingRates》點名以下6個關鍵跡象，代表你沒有充分利用Costco會員權益。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，許多人認為辦Costco會員是必要投資，因為能用實惠價格買到高品質商品。不過，既然花了這筆錢加入會員，就要確保把會員福利用到最大化。美國理財網站《GOBankingRates》報導，以下6個關鍵跡象，代表你沒有充分利用Costco會員權益。

1.沒考慮升級黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members）

許多經常在Costco消費、卻只辦金星會員的人，其實可能錯失回饋。升級成130美元的黑鑽卡會員後，可以享有每年2%消費回饋，還能取得Costco會員服務折扣。只要1年在Costco消費6504美元，黑鑽卡會員就能用回饋抵掉全部會費。即使消費金額只有一半，也能賺回金星會員與黑鑽卡會員之間的差額。

請繼續往下閱讀...

2.沒利用Costco App和數位功能

Costco App提供許多資訊與工具，能幫助你管理會員與提升購物效率，功能包括：數位會員卡、建立購物清單、查詢當前折扣、查看Costco油價、尋找Costco旅遊優惠、向藥局申請續藥，如果你沒下載或使用這些功能，就是在浪費會員資源。

3.沒去了解Costco會員服務

只在賣場購物但忽略Costco服務的高級會員，等於少賺很多優惠。Costco提供多種保險、家居、汽車、商用及裝修服務，例如折扣的汽車、住宅及寵物保險等，都能替會員省更多錢。

4.沒在Costco加油站加油

只要打開Costco App，就能查到各地Costco油價，方便比價。而Costco一向以會員限定的低油價著稱。此外，Costco的頂級油品能提升車輛性能、恢復油耗表現、降低排放，並保護噴油嘴與進氣閥，讓你加得安心。如果門市設有輪胎中心，也能順便享受優惠服務。

5.放棄科克蘭自有品牌

選擇其他品牌而忽略科克蘭自有品牌的會員，通常會錯過不少省錢機會。Costco官方表示，科克蘭產品的品質是為了達到或超越知名品牌，且價格更有競爭力，不用擔心踩雷。

6.沒利用免費的家庭附卡

如果家裡只有你一個人持Costco會員卡，那就沒最大化使用權益。主卡會員可以免費為同住、年滿16歲的家人申請一張附卡，讓全家一起共享優惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法