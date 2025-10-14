限時3天 夏慕尼攜手米其林一星主廚推星級鐵板餐會客座

王品（2727）集團旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼邀請法國諾曼第米其林一星餐廳 Restaurant G.a. 主廚 David Goerne，使用臺灣在地食材演繹的法式鐵板新風貌，10月14日至16日限時3天推出星級鐵板客座餐會。（王品集團提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼邀請法國諾曼第米其林一星餐廳 Restaurant G.a. 主廚 David Goerne，使用臺灣在地食材演繹的法式鐵板新風貌，10月14日至16日限時3天推出星級鐵板客座餐會。

王品集團表示，主廚團隊從去年12月就開始與夏慕尼團隊接洽，歷時近5個月，期間經歷多次跨國線上討論與試作交流，最終在今年4月定案。10月限定餐會菜單由David Goerne與夏慕尼研發主廚團隊跨國聯手打造，將鐵板燒的經典火候與法式醬汁層次完美融合。

主餐以 「臺灣花東櫻桃鴨胸」 為主角，經 56℃ 低溫舒肥後再於鐵板煎炙至金黃酥脆，搭配緊實彈牙的大明蝦與主廚特調濃縮鴨醬與龍蝦醬，外香脆內柔嫩、醬香濃郁；甜點則以經典的 「法式可麗餅佐香草冰淇淋」壓軸，融入君度橙酒的現場火焰秀，重現夏慕尼最具代表性的鐵板演繹。

夏慕尼並將於12月2日至2026年1月11日，於全台門市推出「星級聯名雙人饗宴」，希望在限定3日的餐會中汲取米其林料理的元素，將米其林精神融入聚餐餐桌，讓更多饕客在冬季即可輕鬆享受國際級鐵板盛宴，預計能帶來超過3000萬元的營收效益。

王品集團鐵板燒事業群總經理吳憲政表示，夏慕尼目前在全台已開出15家分店，年營收達約15億元，預計明年會再開出4家新門市，2027年達到年營收20億元的目標。

