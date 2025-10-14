讚工具機是工業之母 蕭美琴：今天台灣本錢絕對比70年代還強

副總統蕭美琴說，今天的台灣本錢絕對比70年代的台灣還要更強。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣工具機暨零組件公會今日在台中市舉行會員大會，面對美國關稅壓力，副總統蕭美琴說，台灣不是只有今天才面臨各式的挑戰，台灣在70年代，在外交上、在經濟上都曾經面臨前所未有的困境，包含退出聯合國等，但是今天的台灣本錢絕對比70年代的台灣還要更強；她更強調，總統賴清德宣示國防預算即將要提高，不止對外要採購武器，總統的目標跟核心重點，是要創造國內自主製造的工業能量。

副總統蕭美琴（右三）參加工具機公會會員大會。（記者蘇金鳳攝）

蕭美琴說，工具機是台灣工業之母，但最近國際環境變化，大家都有很深的感受；從疫情開始、供應鏈的重組到俄烏戰爭、中東的衝突，影響到能源，還有美中之間的競爭。

她說，台灣一方面從4月開始面臨對等關稅的壓力，台灣也面對對岸的產能過剩以及低價行銷全球的競爭壓力，在多重壓力之下，台灣工具機產業確實特別的辛苦。

蕭美琴指出，這幾個月以來，出口雖創新高，確實台灣有些特定產業當下找到機會，但政府強調，不能遺漏任何的產業，尤其是工具機產業。

蕭美琴並強調，台灣在70年代，在外交上、在經濟上都曾經面臨前所未有的困境，包含退出聯合國、世界各個主要國家一一不斷跟我斷交，在那個時代，有些人不知道台灣的未來在哪裡，甚至還引發一波的移民潮，當時也有石油危機，對經濟跟產業也都帶來了許多的挑戰。

蕭美琴強調，但是今天的台灣的本錢絕對比70年代的台灣還要更強；第一個是有部分的產業，包括科技產業已經引領讓台灣MIT的品牌，在世界上獲得信任的可能，其次，台灣已經建構一些世界上不可或缺的生態系以及產業供應鏈，在ICT產業是已經穩腳步。

蕭美琴更強調，全世界都因應世局的動盪，包括北約，每個國家的國防預算都在翻倍的當下，台灣除了要持續的實力來捍衛所珍惜的和平之外，更要在全球工業發展的過程當中不能夠缺席。

她指出，台灣人最強的就是韌性跟創意，結合產官學組成一個更強大的生態系，讓台灣這個被信賴的品牌，在國際上實力持續擴大。

