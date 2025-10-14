炬識2產品強攻企業AI轉型需求 明年Q1登錄創櫃板

炬識科技明年第一季將登錄創櫃板。圖為創辦人暨執行長顏良修。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土資料治理與AI系統整合廠商炬識科技（Athemaster）今日宣布，推出全新資料管理系統「Athemaster MetaRoots」，進一步協助企業AI轉型。執行長顏良修指出，炬識因從初期就設定發展為SI商模公司，從成立第三年起就獲利，未來將以新產品持續耕耘金融、零售產業。

顏良修也表示，炬識今年第三季啟動櫃買中心的創櫃板輔導，預期將在明年第一季正式登入創櫃板，是開始邁向資本市場的第一步。

炬識說明，今年核心除資料管理系統MetaRoots外，也將之結合已獲市場驗證的資料品質產品「Athemaster DQSentry」雙管齊下以協助企業打造資料治理生態系。

AI應用是以資料為本，炬識說明，「沒有資料，就沒有 AI」已成為企業數位轉型的核心認知，但台灣企業面臨資料人才稀缺、缺乏兼具資料工程與治理顧問能力的複合型團隊等困境，MetaRoots是為此痛點而生的產品。

炬識說明，MetaRoots是專為中大型金融、零售企業所設計，協助使用者快速理解資料結構，並提供資料透明化與自助服務供非技術部門自助探索資料，輕量化企業內各部門資料管理作業，為企業節省60%的跨部門溝通成本，並提升60%的資料管理作業效率。

顏良修指出，MetaRoots作為企業的資料管理中樞，可加速跨部門協作並推動工作流程更高效，結合為企業把關資料品質的DQSentry，我們期望以更完整的產品服務，協助企業有效管理資料，進而提升整體產品與服務價值。

顏良修也指出，目前經營模式以顧問服務佔多數、產品銷售次之，目前DQSentry已在耕耘金融、政府等法規約束較強的產業，也聚焦零售等產業，目標是建立不同領域的標準庫，加速客戶導入的速度；因現今企業的AI數位轉型需求持續，有望持續挹注。

