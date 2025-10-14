自由電子報
台股創新高投信前10大買超出爐！前2大清一色是這類股

2025/10/14 16:16

台股創新高投信前10大買超出爐！前2大清一色是記憶體，其中又以南亞科最搶手。（資料照）台股創新高投信前10大買超出爐！前2大清一色是記憶體，其中又以南亞科最搶手。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（14日）在台積電登1460元新高，指數同步登27507點新高，然在三大法人賣超245.72億元下，指數翻黑跌130點，而投信則續賣19.75億元，雖然持續調節台股，但卻積極回補記憶體，不僅南亞科狂敲9382張居冠，華邦電也買6692張緊跟在後，雖投信力挺，但不敵賣壓，股價分別下挫6.8%與5.35%。

南亞科今股價開高走低，終場收89.1元，成交量爆出36.98萬張，而華邦電亦開高走低，終場跌5.35%，收40.7元，成交量更爆出59.63萬張大量。

投信週二買超前10大個股，依序為南亞科（2408）9382張、華邦電（2344）6692張、凱基金（2883）5836張、台新新光金（2887）3140張、南電（8046）1676張、永豐金（2890）1546張、東元（1504）1278張、至上（8112）1121張、景碩（3189）1096張、元大金（2885）910張。

