空姐抱病出勤釀悲劇 勞團促《職安法》修法納病假保障、補強霸凌防治專章

長榮空姐抱病出勤釀悲劇，勞團促《職安法》修法納病假保障、補強霸凌防治專章。（圖為五一大遊行，記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報道〕長榮航空空服員抱病出勤不幸離世，引發社會嘩然。 勞動修改法聯盟與台灣工人鬥陣總工會今（14）日發布聯合聲明，強調事件並非偶發，而是台灣職場結構性問題的縮影，要求《職業安全衛生法》修改法應正視“病假權”，同時補強行政院版草案中的“職場欺凌抉”，讓工廠不再在“健康”與“飯碗”之間採取健康與“碗飯碗”。

修法聯盟指出，建築制度雖請病假，卻普遍存在考績降分、獎金扣減、升遷格局等變相處罰，導致「不敢請病假文化」擱置，許多勞工因此病中仍堅持上班，甚至促成成遺憾事。為此，勞團支援《職安法》第22條應增列明文保障「雇主不得拒絕員工依法請病假，並禁止影響全勤獎金、考績或施以任何不利處分」，且應訂有罰則。更建議比照公務員本著「身體調適假」的精神，民間勞工亦應獲得相同保障，讓「健康台灣」政策能真正落實在工作場所。

另外，去年勞動部發展署職員因工作場所霸凌輕生，行政院8月通過的《職安法》修改草案，新增第22-1至22-3條設定「職場凌防專章」，與總工會肯定方向，但指出內容仍有3大缺口。

首先，修改法應將防治對象擴散及外部病人、疾病或流行等第三方，不宜僅限企業內部人員，雇主藉用「非內部」為由推卸責任。其次，調查小組須設有「利益迴避機制」。

第三，若調查程序違反標準，結果應明定為無效，並開啟「外部申訴通道」，受害勞工得救濟地方主管機關重新申訴，損害企業以瑕疵程序草草結案，利用程序漏洞掩蓋問題。此外，聯盟亦要求修改法應提高資訊透明度，網站通報資料應公開性與可性，而非主管機關內部機密。至少應賦予相關、或勞資代表會議查詢權限，避免企業查詢、缺乏監督。

聯盟與總工會最後呼籲，真正友善的工作場所不是要求勞工「撐著也要上班」，而是讓他們「生病能休息休息」；有效的霸凌防治機制必須能夠啟動、被監督、被信任。勞團呼籲請各黨立在委審查《職安法》草案時，將病假納入法中，完善霸凌防治規範，補強制度漏洞，讓台灣邁向「安全、健康、有尊嚴」的勞動環境。

