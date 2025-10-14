捍衛產業清白 七大光電公協會：模組無毒、散播謠言將依法究責究責

捍衛產業清白!七大光電公協會發四大聲明強調模組無毒，散播謠言將究責。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕近來太陽光電產業飽受無情的網路謠言與不實的截圖所困，從7月的丹娜絲颱風到日前的烏山頭水庫洗面板事件，產業遭受前所未有的汙名化重擊。太陽光電七大產業公協會今（14）日特別召開聯合記者會，提出四大聲明，第一、嚴正澄清光電模組無毒、清潔僅用清水，第二、模組浸泡在水中、水質也無異常，第三、中國、日本、韓國、英國等地水面型太陽光電行之有年，安全無虞，最後，更嚴厲警告停止散播謠言，將依法追究責任，決不寬貸；同時，業者也提出自律承諾，要求廠商簽屬自律公約。

為捍衛太陽光電產業的清白，為了給予奮鬥中的光電人一個友善發展的空間，七大太陽光電產業公協會決定聯合挺身而出，業者表示，懇請社會大眾和媒體朋友，放下偏見，看見真相，為這關乎台灣競爭力的重要產業，爭取一條「友善發展的路」。

七大光電公協會首先嚴正駁斥所有關於模組有毒、會污染水體的指控。業者指出，太陽光電模組表面為高硬度強化玻璃，邊框、玻璃及背板等主要組件皆為惰性材質，所有模組均已通過國際最嚴苛的安全與環保標準認證，例如RoHS（歐盟危害物質限用指令），科學證實不含鉛、鎘等任何有害物質，對水體、生態及環境皆無任何危害，七大光電協會再次強調，光電板清潔方式，長期以來均僅使用高壓或低壓清水，從未、也絕不需要使用任何化學清潔劑。

此外，針對水面型太陽能模組是否安全無虞，七大光電公協會指出，光電模組經模擬戶外長期使用20年的老化試驗，並依國際標準進行擊破後浸泡7天的破壞性試驗，由專業第三方單位（如SGS）採樣檢測，水質結果皆符合環境部標準及放流水標準；同時，許多業者在水庫設置的系統均定期委請專業機構監測水質，結果皆無異常。

協會聲明稿也說，水面型太陽光電技術在國際上已是成熟且被廣泛驗證的方案。包括中國、日本、韓國、英國、美國及荷蘭等多國皆有成功案例，系統運作穩定，未曾發生環境污染問題，足以證明安全性與可行性。

七大光電公協會也嚴正呼籲，擁有公眾影響力的網紅、意見領袖及媒體平台，應負起更高的社會責任與查證義務，避免散播未經查證的訊息，以免觸犯《社會秩序維護法》等相關規定，為了保障產業權益，未來如有針對特定對象刻意散布謠言並造成產業實質損害，各公協會及會員業者將立即啟動蒐證程序，依循法律途徑，嚴正追究散播者的《刑法》及《民法》相關責任，絕不寬貸；同時，綠色能源發展關乎台灣在全球供應鏈的採購信心及國家長遠發展，不容許被惡意謠言所阻礙。

最後，七大公協會將發函給所有會員廠商，要求《簽署自律公約》嚴格要求所有清洗發包時，只能且必須使用清水清洗太陽能板，嚴禁使用任何化學藥劑，以實際行動展現對環境保護的最高決心。

太陽光電七大公協會也期望社會大眾尊重事實，以官方公告及科學證據為準，共同回歸理性、務實的基礎上，推進再生能源建設與淨零轉型，確保台灣產業包含半導體、AI產業、金融、電信與生技等有足夠綠電供給，能在國際間穩健前行，實現經濟發展與永續韌性雙贏。

