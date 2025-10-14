青年婚育租屋專案明年上路，內政部編270億元助48萬餘戶。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕為協助減輕租屋族負擔，中央推動社會住宅、租屋補助等措施，內政部今日說明，今年百萬租屋家庭計畫截至9月底，全國社會住宅已達成22萬2144戶、租金補貼核定84.9萬餘戶；明年則正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，將投入約270億元經費，全力支持敢婚、敢生的青年婚育家庭，未來7年將可協助約48.3萬戶。

內政部說明，今年百萬租屋家庭計畫已編列428億元預算，目前執行近7成左右經費約290億元。截至9月底，全國社會住宅已達成22萬2144戶，包含直接興辦已達成12萬1077戶，包租代管社會住宅有效契約數10萬1067戶及租金補貼核定84.9萬餘戶；國家住宅及都市更新中心也已決標1666戶社會住宅，另公辦都更預估可分有7000餘戶。

內政部提及，針對明年正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，將投入約270億元經費，持續透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」與「優先入住社會住宅」等措施，全力支持敢婚、敢生的青年婚育家庭，未來7年將可協助約 48.3萬戶。

內政部說，中央持續透過多元興辦策略、資源盤點及法規檢討更新等方式，擴大直接興建社會住宅之執行量能，包括公辦都更分回7000餘戶，尚有整體開發案件積極留設興辦用地，與交通部跨部會合作運用捷運站增額容積等，優先用於社會住宅興建。

內政部強調，百萬租屋家庭計畫正依規劃時程穩健推動，無論是青年、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求及權益，持續精進相關方案及措施。同時，籲請各地方政府應與中央齊心協力推動社會住宅與居住支持政策，以提供國人安穩居住的社會公共支持體系。

