Google砸150億美元搶印度AI市場 建美國以外最大中心

〔編譯陳成良／綜合報導〕Google週二（14日）宣布未來5年將在印度投資150億美元 （約新台幣4615億元），在該國南部建立大型資料中心與人工智慧（AI）基地。Google雲端執行長庫里安（Thomas Kurian）在新德里的儀式上表示：「這是我們在美國以外投資的最大AI中心。」

根據《法新社》報導，庫里安在新德里舉行的揭幕典禮上表示，該AI中心初期規模達「千兆瓦級」（gigawatt-scale），未來可望擴張至多個千兆瓦，以支援印度迅速成長的AI需求。他指出，印度網路使用者今年底預計將超過9億人，企業與個人對AI工具與解決方案的採用快速增加。

印度資訊科技部長維什納（Ashwini Vaishnaw）感謝Google的投資，表示：「這項數位基礎建設將大大推進我們印度AI願景的目標。」

近期，印度AI市場吸引多家國際業者布局。本月，美國AI新創公司Anthropic表示，計畫明年在印度開設辦公室，其執行長阿莫代（Dario Amodei）已會見印度總理莫迪。莫迪在X平台發文告訴阿莫代，「印度充滿活力的科技生態系統與才華洋溢的年輕人正在推動AI創新」，並補充他希望「利用AI促進成長」。

Anthropic的舉動是繼其他頂尖AI公司爭相吸引印度用戶的最新動作。OpenAI表示將於今年稍後在印度開設辦公室，其執行長奧特曼（Sam Altman）指出，ChatGPT在印度的使用量過去一年增長4倍。

AI公司Perplexity也在7月宣布與印度電信巨頭Airtel建立重大合作關係，為該公司3.6億客戶提供免費一年的Perplexity Pro訂閱。

