LTN經濟通》AI競賽核心人物 不是黃仁勳是他

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）在十月初宣布與ChatGPT母公司Open AI達成重磅合作，將簽訂多年期協議供應人工智慧晶片，每年可望帶來數百億美元營收。超微也向OpenAI發行了「認股權證」，允許其購買最多1.6億股的超微普通股，約占公司總股本的10%。

這筆交易是近期一連串投資承諾中的最新一項，凸顯了OpenAI以及整個人工智慧產業對運算能力的極大需求，因為各家公司正競相開發能與人類智慧相媲美、甚至超越人類的AI技術。

超微執行副總裁Forrest Norrod在接受《路透》訪問時表示「我們認為這項交易不僅對超微具有變革性意義，同時也將改變整個產業的發展格局。」

《路透》報導，這項協議使這家位於人工智慧熱潮核心的新創公司與超微緊密連結。超微是輝達（NVIDIA）的主要競爭對手之一，而輝達最近也同意對OpenAI進行大規模投資。分析師表示，這次合作是對超微的AI晶片與軟體的重大信任投票，但短期內不太可能動搖輝達的主導地位，因為輝達目前仍能銷售出它所生產的每一顆AI晶片。

該合作協議涵蓋從2026年下半年開始的幾年內部署數十萬個超微的AI晶片或圖形處理單元（GPU），相當於6千兆瓦。超微表示，OpenAI將從明年開始基於其即將推出的MI450系列晶片建設一座1千兆瓦的設施，並將於屆時開始確認收入。超微高層預計，這筆交易每年將帶來數百億美元的淨收入。他們表示，由於該協議的連鎖反應，AMD預計4年內將從OpenAI和其他客戶那裡獲得超過1000億美元的新營收。

另外，OpenAI近幾週在與輝達、甲骨文與超微達成重大協議後，10月13日再宣布將與「博通」合作，共同打造與部署10吉瓦客製化AI加速器，作為整體產業擴大AI基礎建設更廣泛的努力之一。

奧特曼成全球AI風潮的核心人物

OpenAI近年積極擴大算力投資版圖，繼與甲骨文（Oracle）簽署總額達5000億美元的「星際之門」合作計畫後，又與輝達攜手推動規模高達10GW、投資金額超過1000億美元的算力建設，如今，OpenAI再度與超微合作。

這場合作，攪動的不僅是晶片公司，還包括AI巨頭、系統供應商甚至資本市場。牽動這一切的，是OpenAI的執行長奧特曼（Sam Altman），他已經成為全球AI風潮的核心人物。從ChatGPT到生成式AI的各種應用，奧特曼領導的OpenAI幾乎參與了每一個重大技術突破，而這次與超微的合作，更像是他棋局中的一個重要步伐。

為什麼OpenAI要選擇超微？過去幾年，OpenAI一直依賴輝達提供算力支持，確保模型能夠順利訓練和運行。然而，隨著生成式AI熱潮爆發，單靠輝達的供應可能面臨瓶頸，價格上漲也成為隱憂。這次與超微合作，不僅讓OpenAI多了一個穩定的供應來源，也降低了市場和政策風險。

對超微來說，這是一次重大的「市場背書」。長期以來，輝達在AI市場占據主導地位，而超微雖然在資料中心和高效能運算領域逐步擴展，但尚未形成絕對優勢。與OpenAI合作，意味著超微可以確保大規模訂單，也向市場證明自己在AI晶片競爭中不可小覷。

這一切的背後，既有市場算力的需求，也有策略布局的考量。OpenAI希望在AI產業鏈中保持主導地位，而超微則希望藉此打破輝達的壟斷，雙方的利益在這次合作中高度綁定。

購買晶片綁定認股權

OpenAI與超微的合作，遠不只是單純購買晶片。消息一出，市場最先關注的，是雙方如何綁定利益。OpenAI承諾在未來數年內，購買大量超微新款GPU晶片，首批晶片預計在2026年下半年上線，而整個採購規模將是前所未有的巨額訂單。對超微來說，這意味著穩定的收入和市場地位的提升；對OpenAI而言，則確保了模型訓練所需的算力。

與先前輝達投資OpenAI千億美元不同，超微這次採取了股權合作模式。超微向OpenAI發行認股權證，允許OpenAI以幾乎零成本取得最多10%的股權。這些股權並不是一次性給予，而是與未來晶片採購目標掛鉤，只有OpenAI購買了約定數量的晶片，才可行使權證。這樣的安排讓雙方的利益高度綁定，OpenAI既保證了晶片來源，也可能在股價上獲得長期收益；超微則確保訂單落實，收入可預期。

這次合作，像是一場資金與算力的良性循環。OpenAI可以利用股權作為資產融資，換取資金購買晶片；超微則透過訂單保障收入與市場信心。這種方式既避免一次性大量現金支出，也讓雙方在合作中形成長期戰略綁定。

從整個產業角度看，這筆合作改變了市場格局。輝達面對競爭，可能加速產品創新；超微則藉由大規模訂單提升市場地位。更重要的是，這種多元供應模式讓AI產業不再由單一廠商主導，有助於技術快速普及和應用擴張。

OpenAI巧妙串連輝達、超微、甲骨文

先前，OpenAI也與輝達有大規模合作。輝達投入巨額資金，提供算力支持，幫助OpenAI快速擴張模型和商業化應用。相比之下，超微的合作更偏向中長期策略，重點在於股權綁定和穩定晶片供應，而不是一次性現金交易。

這種雙重合作模式，讓OpenAI的算力布局更靈活，短期依靠輝達滿足模型訓練和商業運行的急迫需求，中長期則依靠超微保證大規模晶片供應。加上未來可能的自研晶片計劃，OpenAI在短期、中期、長期都保持了高度彈性和自主性。對市場而言，這意味著AI晶片競爭更加多元化，企業有更多選擇，而OpenAI則在整個AI浪潮中牢牢掌握主導權。

從這次合作可以看出，OpenAI已經成為AI產業鏈中不可忽視的核心力量。執行長奧特曼不僅掌握技術方向，還巧妙運用資本與策略手段，將輝達、超微、甲骨文等上下游資源串連成一個龐大的AI生態鏈。另外，10月13日，OpenAI近幾週在與輝達、甲骨文與超微達成重大協議後，再宣布將與「博通」合作，共同打造與部署10吉瓦客製化AI加速器，作為整體產業擴大AI基礎建設更廣泛的努力之一。

這場AI算力大戰，背後的邏輯其實很清楚，誰能掌握算力，誰就掌握技術發展的主動權。OpenAI透過多方合作，建立了穩定供應、資金靈活和戰略自主的三層保障，讓自己在全球生成式AI競爭中，佔據了核心位置。

OpenAI每一步棋都牽動整個產業，而奧特曼也毫無疑問地成為推動這波AI浪潮的核心人物。如今，當AI應用越來越普及，OpenAI與超微的合作顯得格外重要。它不只是買賣晶片，更像是一次策略聯盟，為AI產業未來幾年的發展奠定基礎。這場棋局才剛開始，而全球市場的目光，都緊緊追隨著OpenAI的每一步動作。

