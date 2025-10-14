中國制裁韓華海洋美國子公司 胡采蘋譏諷「只禁小子公司」

韓國總統李在明今年8月參觀位於費城韓造船廠時鼓掌致意。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部今（14日）宣布，對南韓韓華海洋株式會社5家美國子公司採取反制措施。對此，財經網紅胡采蘋今日揶揄，「沒看過什麼制裁只制裁幾家小子公司的，勇敢一點，把韓華海洋整個都禁了，不然母公司採購給子公司用，是很大的漏洞呀」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，中國商務部今天中午宣佈制裁韓國造船公司「韓華海洋」在美國的5家子公司，中國境內組織和個人不得與韓華海洋的在美子公司交易。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋分析，韓華海洋去年收購了美國費城造船廠，今年南韓總統李在明就是跟川普說要投資美國造船業1500億美元，美方士氣大振，韓國才敲定了15％的關稅。李在明後來還親自去了費城，出席新船擲瓶典禮，所以韓華海洋是美國復興造船業很重要的角色。

胡采蘋諷刺，「不過我也是沒看過什麼制裁只制裁幾家小子公司的，勇敢一點，把韓華海洋整個都禁了，不然母公司採購給子公司用，是很大的漏洞呀，人家美國禁華為就是全部子孫公司都禁。不要這麼客氣」。

據了解，中國商務部新聞發言人14日表示，美東時間10月14日，美國開始實施對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施，嚴重違反國際法和國際關系基本准則，嚴重損害中國企業合法權益。韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。為維護自身主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國反外國制裁法》等相關法律法規，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司列入反制清單，禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法