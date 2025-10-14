別擔心晶片「五五分」成真！ 李淳揭台美談判長線佈局

美國商務部長盧特尼克月初提出要實現台美50-50生產分配的言論，引起市場高度關注，也引發投資者對台積電的擔憂。（取自網路）

〔記者陳昀／台北報導〕美國商務部長盧特尼克主張「晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君已公開表示，「台灣從來沒有承諾過，未來更不會答應這個條件」。前駐歐盟代表李淳今在民進黨《午青LIVE》直播指出，台美晶片談判是多回合、長期過程，「五五分」只是談判籌碼，相信美國不會堅持，台灣的目標是持續鞏固供應鏈地位、擴大贏面。

李淳坦言，台美談判不是11、12月談完未來兩、三年就高枕無憂，這是長期挑戰，除了現階段關稅底定外，未來還有台灣模式、供應鏈、美商來台投資，政府之間如何消除障礙，這是很多回合的過程，因此建立互信格外重要，如果為了國內政治破壞良好的互信，接下來三年或更長久以後，我方怎麼跟美國互動？

針對美國商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」，李淳認為，對方是先丟出較高的談判籌碼慢慢談，這其實是殺雞取卵，反而不利於美國長期目標——在對抗中國勝出，因為創新速度會變慢，還會影響台積電資金佈局、生產成本品質等。

李淳說，大家不用過於擔心，相信美國不會堅持「台美晶片五五分」，我們也當然不會同意。

他提到，半導體分散佈局、以美國為重心的趨勢，未來5至10年會持續發展，如何爭取台灣在供應鏈中鞏固地位、擴大贏面是我們的目標，包含如何保留台灣最先進製程、逐步赴美投資，以及在創造美國經濟安全的同時，維護台灣供應鏈地位。

