旅遊業的奧斯卡》亞洲最佳機場揭曉 它超越新加坡樟宜機場

「2025年世界旅遊大獎」中，香港國際機場超越新加坡樟宜機場，榮獲「亞洲領先機場」頭銜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在「2025年世界旅遊大獎」中，香港國際機場憑藉在服務和設施升級方面的努力，超越新加坡樟宜機場，榮獲「亞洲領先機場」（Asia's leading airport）。

世界旅遊大獎創立於1993年，旨在表彰旅遊業的卓越成就，常被稱為「旅遊業的奧斯卡」。此年度獎項由旅遊業專業人士和公眾投票選出。

請繼續往下閱讀...

來自亞洲和大洋洲各地的旅遊業領袖齊聚香港，這座充滿活力的大都會於10月13日舉辦2025年世界旅遊大獎 （WTA） 亞洲及大洋洲頒獎典禮。

這是香港機場連續第3年獲此殊榮。在新冠疫情爆發之前，樟宜機場已連續多年蟬聯該頭銜。

香港唯一的國際機場佔地1900公頃，自1998年開始營運。目前，該機場透過120家航空公司連接220個目的地。去年，機場客流量達3950萬人次，佔2019年客流量的55%。

香港機場管理局表示，擴建後的2號航廈離境大廳預計最快明年3月開放，約有15家航空公司將分階段投入使用。該機場還為中途停留超過7小時的旅客推出免費城市觀光，目標是每年吸引550萬名乘客。

此外，澳洲穩固旅遊強國的聲譽，榮膺「大洋洲最佳旅遊目的地」。墨爾本榮獲「大洋洲最佳城市目的地」。

在航空領域，亞洲航空榮獲「亞洲領先低成本航空公司」稱號。汶萊皇家航空以其卓越的客戶服務榮獲「亞洲領先空乘」稱號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法