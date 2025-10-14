從護國神山到AI時代 李淳揭「台灣模式」對美投資4大關鍵理由

前駐歐盟代表李淳在民進黨《午青LIVE》直播分析台美關稅談判。（圖擷取自民進黨YouTube）

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判力拚月底達成結論，對於行政院副院長鄭麗君對美提出「台灣模式」，前駐歐盟代表李淳今在民進黨直播《午青LIVE》分析，台灣一直在做供應鏈延伸擴展的全球佈局，過去50年因此成功、未來一樣能成功，並提出對美投資的4大理由，台灣必須把握機會，確保未來20年在AI、量子技術上的核心地位。

李淳指出，所謂「台灣模式」就是不斷鞏固台灣在全球供應鏈的核心地位和競爭力，投資是台灣競爭力的延伸，台灣過去50年，一直在做供應鏈延伸與擴展的全球佈局，並將企業競爭力轉換為國家競爭力，台灣過去50年來能夠成功，未來還是能夠成功。

李淳說，現在是數位時代，現在是數位時代，「護國神山不一定要種在家門口」，只要足跡所及、科技的力量可以延伸，都可以成為台灣安全保護的資產。

李淳還表示，不限半導體，台灣的主要客戶6成是美商，美國不只是我們的供應鏈客戶、科技重要來源、人才培訓基地，更是台灣最主要的市場，即使我們對美出口比重看起來跟中國差不多，但很多也是中國組裝後還是銷售到美國。

李淳提到，更重要的、大家避而不談的，美國目前還是台灣最重要的安全提供和保障者，而且是與台灣價值觀接近的民主國家，如果美國說「算了你們不要來投資」，那才是更大的災難，台灣必須把握這個機會，這是未來20年我們在AI、量子技術上，確保台灣地位的最關鍵一步。

另一方面，李淳說明，其實台灣大多企業是中小企業，過去對外投資最大特徵就是「聚落化」，「台灣模式」就是台美雙邊政府協力打造新的聚落，降低台灣中小企業前往美國投資的成本和不確定性。

