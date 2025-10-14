獨家承作花蓮志工保險 凱基人壽宣布回捐全數所得助重建

凱基人壽獨家承作花蓮志工保險，今日宣布回捐全數所得助重建。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日前率先宣布獨家提供「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，成為國內保險業唯一承作花蓮光復鄉志工意外保險的凱基人壽，今（14）日進一步宣布，將回捐相當於本案全數保費的金額予衛福部，持續支持災區重建行動。

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，秉持「We Share We Link」的企業文化，凱基人壽在第一時間即義不容辭伸出援手，體現保險以人為本的救急扶危精神，與金管會及衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，將保險本質回饋在守護人群與社會安全的核心價值。

「花蓮光復鄉援助志工團體保險」是由凱基人壽與衛福部合作試辦，為全台保險業首例。保單方案設計以公益回饋為核心，由衛福部擔任要保人，凡經行政院所轄各部會調動前來協助接受調度的機具操作員、駕駛等志工，以及中央前進協調所招募之志工，即可獲得100萬元的意外身故及意外失能保障，確保所有志工在服務期間均能獲得保障。

凱基人壽指出，凱基人壽長期深耕花蓮，連續9年與花蓮縣政府合作提供微型保險，已提供約7萬2000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障。樺加沙颱風重創花蓮後，凱壽立即啟動快速理賠、住院預付金以及提供身故與受傷住院保戶關懷慰問金等暖心措施，更與衛福部合作試辦「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，希望以實際行動發揮保險業守護社會的正向影響力。

